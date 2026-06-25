SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig machte Wien zum Magnet fÃ¼r Migranten und kÃ¼nftige StaatsbÃ¼rger.

Foto: unzensuriert.at

Wien

25. Juni 2026 / 11:37 Uhr

Rotes Denken: SPÃ– gratuliert sich zum Wohnbau der Steuerzahler

Die SPÃ– Wien sorgt mit einem Facebook-Beitrag fÃ¼r Aufregung und bÃ¶se Kommentare. Sie huldigt sich dafÃ¼r, Wohnungen gebaut zu haben: â€žWirâ€œ, also die SPÃ–, habe Gemeindewohnungen geschaffen. Die BÃ¼rger, die das bezahlt haben, werden nicht erwÃ¤hnt.

Meilenstein fÃ¼r leistbares Wohnen

WÃ¶rtlich heiÃŸt es in diesem Posting:


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Mit dem 20. Gemeindebau NEU in Simmering schaffen wir in Wien einen weiteren Meilenstein fÃ¼r leistbares, sicheres und modernes Wohnen. Insgesamt wurden bereits 2.114 neue Gemeindewohnungen in 12 Bezirken fertiggestellt, weitere 1.000 sind aktuell in Bau.

SPÃ– sieht Wien als ihr Eigentum

Die SPÃ– tut also wieder einmal so, als ob ihnen Wien allein gehÃ¶ren wÃ¼rde. Dieser Hochmut spiegelt sich nicht nur in diesem Facebook-Beitrag wider, sondern auch bei der Namensgebung der Gemeindebauten. Diese bekommen, kaum fertiggestellt, sofort einen Namen eines SPÃ–-FunktionÃ¤rs â€“ auch wenn dieser der Allgemeinheit noch so unbekannt ist.

RÃ¼ckstau bei Sanierungen

UnerwÃ¤hnt in der Lobhudelei auf die eigene Partei bleibt zudem, dass â€“ wÃ¤hrend Neubauten entstehen â€“ die Ã¤lteren GebÃ¤ude verfallen. Hier besteht bereits ein jahrzehntelanger RÃ¼ckstau an Sanierungen. Die Mieter kÃ¶nnen ein Lied davon singen.

FÃ¼r wen werden Wohnungen gebaut?

Da braucht man sich nicht zu wundern, dass unter dem SPÃ–-Wien-Posting viele Fragen daingehend gestellt werden, fÃ¼r wen diese neue Wohnungen Ã¼berhaupt errichtet werden. Margarete G. meint zum Beispiel (Rechtschreibung im Original):

Ihr baut immer Wohnungen, die sich kein normaler Mensch leisten kann, und dann wird es an FlÃ¼chtlinge vermietet. TRAURIG ABER WAHR.

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