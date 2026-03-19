Rote Versorgungsmaschinerie: GaÃ¡l wechselt zu SPÃ–-nahem Wohnbau

Vor nicht einmal drei Wochen wurde der RÃ¼cktritt der Wiener WohnbaustadtrÃ¤tin Kathrin GaÃ¡l (SPÃ–) bekanntgegeben.

Tief rot eingefÃ¤rbt

Schon hat sie einen Versorgungsposten bekommen, und nicht irgendeinen. Nein, sie geht in den Vorstand der Sozialbau AG. An dieser hÃ¤lt die SPÃ– Anteile wie auch der SPÃ–-nahe Verein â€žVerband der Wiener Arbeiterheime”. Dessen Zweck beschrieb Helmut Laska als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer folgendermaÃŸen: â€žDer Verband hat die Aufgabe, die Partei zu unterstÃ¼tzen.” Und: â€žEigentÃ¼mer ist letztlich die Partei.â€œ

Die Sozialbau AG ist Teil des grÃ¶ÃŸten gemeinnÃ¼tzigen Wohnbauverbunds Ã–sterreichs und verwaltet rund 55.000 Wohnungen. Damit nimmt sie eine SchlÃ¼sselrolle bei der Bereitstellung von Wohnraum ein.

Seilschaften auf hÃ¶chster Parteiebene

Und dabei ist man sich verpflichtet. So fallen die Erfolge der Sozialbau bei BautrÃ¤gerwettbewerben in Wien auf, was sogar die Tageszeitung Die Presse monierte.

Demnach wÃ¤re vor der Ã„ra des ehemaligen SPÃ–-Bundesministers Josef Ostermayer als Generaldirektor der Sozialbau AG ein einstelliger Prozentsatz der Ã¼ber BautrÃ¤gerwettbewerbe ausgelobten Wohnungen an das Unternehmen bzw. entsprechende Konsortien gegangen. Danach schnellte der Anteil auf ein Drittel hinauf.

Versorgungsposten fÃ¼r ausrangierte SPÃ–-Politikerin

Gerade deshalb sind Personalentscheidungen fÃ¼r ehemalige rote Vollzeitpolitiker an der Spitze des Unternehmens fragwÃ¼rdig.

Denn die Sozialbau wÃ¼rde durch die Bestellung GaÃ¡ls gegenÃ¼ber anderen gemeinnÃ¼tzigen Bauvereinigungen in Wien automatisch einen erheblichen Informations- und damit Wettbewerbsvorteil erhalten. SchlieÃŸlich dÃ¼rfte es kaum Aspekte rund um den Wiener Wohnbau geben, die GaÃ¡l kraft ihrer bisherigen Funktion nicht bestens bekannt sind.

FragwÃ¼rdige Qualifikation

Sonst bringt GaÃ¡l nichts mit. Die politische Funktion als WohnbaustadtrÃ¤tin hat jedenfalls nichts mit einer Vorstandsposition innerhalb eines gemeinnÃ¼tzigen Wohnungsunternehmens von der GrÃ¶ÃŸe des Sozialbau-Verbundes zu tun.

Ihrem offiziellen Lebenslauf ist weder eine Funktion im Bereich der Privatwirtschaft noch formale Bildung zu entnehmen, die den erhÃ¶hten Anforderungen an Organwalter gemeinnÃ¼tziger Bauvereinigungen entsprechen wÃ¼rde.

Kritik von FPÃ–

â€žDas ist Postenschacher in seiner reinsten Form. Hier dreht sich ein SPÃ–-Personenkarussell wie in den Zeiten des schlimmsten Proporzesâ€œ, kritisierte daher der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Markus Tschank und fordert vielmehr endlich das Ende der hochdotierten Versorgung fÃ¼r ParteigÃ¼nstlinge:

Der soziale Wohnbau ist zu wichtig, um zum Futtertrog der SPÃ– zu verkommen.

Tschank kÃ¼ndigte eine GesetzesÃ¤nderung in Richtung Entpolitisierung an.