Wienwert-Prozess: SPÃ–-Bezirksvorsteher und Ex-Ã–VP-Wien Chef angeklagt

Wegen mutmaÃŸlichen schweren gewerbsmÃ¤ÃŸigen Betruges, Untreue und betrÃ¼gerischer Krida sitzen heute, Montag, auch prominente Vertreter von SPÃ– und Ã–VP auf der Anklagebank am Wiener Straflandesgericht. Im Fall Wienwert geht es um geschÃ¤tzte 41 Millionen Euro Schaden fÃ¼r mehr als 1.800 Anleger.

Finanzdesaster mit politischer Note

Im Zentrum steht die seit 2018 insolvente Immobiliengesellschaft Wienwert. Nach Ansicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wurde das Unternehmen Anlegern als Erfolgsgeschichte prÃ¤sentiert, wÃ¤hrend im Hintergrund Zahlungsprobleme grassierten.

Anleihen wurden weiterverkauft, obwohl die wirtschaftliche Lage offenbar desolat gewesen sein soll; Gelder aus diesen Anleihen sollen zweckwidrig verwendet worden sein. Der Vorwurf: systematische TÃ¤uschung zahlreicher Kleinanleger, die am Ende mit weitgehend wertlosen Versprechen zurÃ¼ckblieben.

Bei weitem kein â€žbloÃŸesâ€œ Wirtschaftsverfahren

Doch Wienwert ist kein â€žbloÃŸesâ€œ Wirtschaftsverfahren. Auf der Anklagebank finden sich neben zwei ehemaligen Wienwert-VorstÃ¤nden und einem prominenten Immobilienunternehmer auch zwei bekannte politische Namen: der DonaustÃ¤dter SPÃ–-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und der frÃ¼here Wiener Ã–VP-Chef Karl Mahrer, mittlerweile Gemeinderat.

Beide bestreiten sÃ¤mtliche VorwÃ¼rfe; es gilt fÃ¼r alle Angeklagten die Unschuldsvermutung.

SPÃ– im Fokus

Aber schon die Konstellation offenbart, wie eng in Wien Politik und GeschÃ¤ft ineinandergreifen. Seit mehr als 100 Jahren rot regiert.

Besonders brisant sind die VorwÃ¼rfe gegen den amtierenden Bezirksvorsteher der Donaustadt. Ihm wird zur Last gelegt, vertrauliche Informationen Ã¼ber den geplanten Standort einer Remisen-Erweiterung der Wiener Linien weitergegeben zu haben.

Vorwurf der BegÃ¼nstigung

Mit diesem Wissen soll der Wienwert-Vorstand Stefan Gruze ein GrundstÃ¼ck vorab privat erworben haben, das die Wiener Linien spÃ¤ter zu einem deutlich hÃ¶heren Preis kaufen mussten.

Der Schaden fÃ¼r Stadt und Verkehrsbetriebe: rund 850.000 Euro, also Steuergeld und Gelder der Nutzer der Wiener Linien.

VIP-Karten als Gegenleistung

Als Gegenleistung soll die Immobiliengesellschaft den SPÃ–-Politiker mit VIP-Karten fÃ¼r Wiener FuÃŸball-Derbys und LÃ¤nderspiele versorgt haben. AuÃŸerdem sei auf seine Veranlassung eine Musikgruppe aus seinem Bezirk mit 36.000 Euro bedacht worden, ohne dass dafÃ¼r eine nachvollziehbare, betriebswirtschaftlich sinnvolle Leistung erbracht worden wÃ¤re.

Das wÃ¤re â€“ wenn sich die VorwÃ¼rfe bewahrheiten â€“ nichts anderes als die Verschiebung Ã¶ffentlichen VermÃ¶gens in den Bereich privater und parteipolitischer GefÃ¤lligkeiten.

Lukrative politische Kontakte

Auch der Vorwurf gegen Mahrer und seine Ehefrau offenbart, wie sich Rot und Schwarz den Staat zur Beute gemacht haben.

So soll das von Mahrers Frau gefÃ¼hrte PR-Unternehmen in sieben Monaten rund 84.000 Euro von Wienwert erhalten haben, ohne dass dem aus Sicht der Anklage werthaltige Leistungen gegenÃ¼berstanden. Statt konkreter PR-Arbeit soll das Honorar eine diffuse â€žUnterstÃ¼tzungâ€œ und das mÃ¶gliche Nutzbarmachen politischer Kontakte abgelten.

Die Stadt riskiert VerjÃ¤hrung

Wie groÃŸ der Sumpf ist, zeigt der Umgang der rot gefÃ¼hrten Stadt Wien mit dem mÃ¶glichen Schaden fÃ¼r die Wiener: Obwohl die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von einem klar bezifferten Nachteil von 850.000 Euro spricht, haben sich weder Wien noch die â€“ im Eigentum der Stadt Wien befindlichen â€“ Wiener Linien dem Verfahren als Privatbeteiligte angeschlossen.

Sollte es zu einem Freispruch kommen, droht nach den vorliegenden ZeitablÃ¤ufen die VerjÃ¤hrung zivilrechtlicher AnsprÃ¼che. Die Wiener wÃ¼rden auf dem Schaden sitzen bleiben.

Politische Bequemlichkeit oder Untreue

WÃ¤hrend Ticketpreise fÃ¼r die FahrgÃ¤ste steigen und in der Budgetdebatte Ã¼ber MilliardenlÃ¶cher diskutiert wird, verzichtet die Stadt freiwillig auf die Chance, einen mÃ¶glichen Schaden in sechsstelliger HÃ¶he geltend zu machen.

Die FPÃ– stellt daher die Frage: Ab welchem Punkt wird aus politischer Bequemlichkeit selbst ein Fall von Untreue gegenÃ¼ber den eigenen BÃ¼rgern?

Seltsame Verbindungen innerhalb der Justiz

Der Prozess wird von Richter Michael Radasztics gefÃ¼hrt, der in erster Instanz Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (Ã–VP) verurteilt hat. Radasztics geriet selbst in die Schlagzeilen, nachdem bekannt wurde, dass er rechtskrÃ¤ftig disziplinarrechtlich verurteilt wurde, weil er Karl-Heinz Grasser jahrelang nicht Ã¼ber ein gegen ihn laufendes Verfahren informierte und eine Information aus dem Eurofighter-Verfahren an Peter Pilz weitergegeben hatte.

Wie unabhÃ¤ngig ist die Justiz?

Und auch zu einigen Verteidigern gibt es brisante Verbindungen: So war Gruze-Anwalt Norbert Wess zeitweise Verteidiger von Radasztics selbst. Mahrer-Anwalt Manfred Ainedter vertrat im Verfahren gegen Radasztics den geschÃ¤digten Karl-Heinz Grasser. Nevrivy-Anwalt Volkert Sackmann, ehemaliger Staatsanwalt und enger Vertrauter von Peter Pilz, war Zeuge im Strafverfahren gegen Radasztics.

Wo Verteidiger, Richter und frÃ¼here Mandanten in wechselnden Rollen aufeinandertreffen, entsteht schnell der Eindruck eines geschlossenen Systems.

80 Zeugen aufgerufen

Der nun beginnende Prozess wird voraussichtlich dutzende Verhandlungstage dauern, mehr als 80 Zeugen sind aufgerufen.