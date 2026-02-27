Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n befÃ¼rchtet ukrainische Sabotageakte gegen die Energieinfrastruktur seines Landes.

Foto: European PeopelÂ´s Party / wikimedia commons (CC BY 2.0)

Ungarn

27. Feber 2026 / 08:23 Uhr

Gegen ukrainische Sabotageakte: OrbÃ¡n rÃ¼stet an der Grenze auf

Die russischen Ã–llieferungen nach Ungarn sind weiterhin massiv gestÃ¶rt â€“ und die Regierung handelt nun. MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n, der dem Nachbarland geplante Sabotageakte vorwirft, lÃ¤sst Soldaten und Polizei kritische Anlagen in GrenznÃ¤he zur Ukraine sichern.

Sabotiert Ukraine ungarische Infrastruktur?

Seit Ende JÃ¤nner ist die Druschba-Pipeline â€“ die, wie berichtet, bereits mehrfach von der Ukraine angegriffen worden sein soll, und die Ungarn und die Slowakei mit russischem Ã–l versorgt â€“ unterbrochen. OrbÃ¡n warnte deshalb am gestrigen Mittwoch vor gezielten Blockaden und drohender Sabotage ungarischer Raffinerien, Kraftwerke und Umspannwerke durch die Ukraine. Die Unterbrechung treibe die Energiepreise in die HÃ¶he und gefÃ¤hrde die Versorgung, argumentiert die ungarische Regierung.


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TruppenprÃ¤senz bereits verstÃ¤rkt

Im Grenzbezirk Szabolcs-SzatmÃ¡r-Bereg, wo die Energieinfrastruktur besonders anfÃ¤llig ist, hat die ungarische Regierung bereits die TruppenprÃ¤senz verstÃ¤rkt. Ein vollstÃ¤ndiges Drohnenverbot wurde erlassen, MilitÃ¤rkonvois und auch aufgestellte Einheiten wurden schon gesichtet.

OrbÃ¡n bleibt sich damit treu: Er lehnt die milliardenschweren Kriegshilfen und Waffenlieferungen fÃ¼r die Ukraine ab und setzt auf nationalstaatliches Handeln statt auf EU-Zentralismus. Vor wenigen Tagen hat Ungarn aufgrund des Sabotage-Aktes gegen die Druschba-Pipeline das 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland zu Fall gebracht.


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