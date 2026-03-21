Nach Drohungen gegen Ungarn: OrbÃ¡n erteilt drei Ukrainern Einreiseverbot

Der Konflikt zwischen Budapest und Kiew eskaliert weiter: Nun hat Ungarn drei Ukrainer von der Einreise in das Land und damit in den Schengenâ€‘Raum ausgeschlossen.

Prominente Ukrainer dÃ¼rfen nicht mehr in EU

Nach Angaben von Gergely GulyÃ¡s, Chef des MinisterbÃ¼ros von MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n, gelten die Sperren fÃ¼r den ehemaligen ukrainischen Generalleutnant Hryhoriy Omelchenko, den MilitÃ¤râ€‘Aktivisten Yevhen Karas von der faschistischen Gruppe C14 sowie den politischen Analysten Borys Tiesenhausen. Alle drei hatten OrbÃ¡n persÃ¶nlich gedroht.

Drohungen gegen Ungarn haben Konsequenzen

Omelchenko hatte in einem TVâ€‘Interview OrbÃ¡ns Familie namentlich erwÃ¤hnt und in Richtung des ungarischen Regierungschefs geÃ¤uÃŸert, er solle an seine Kinder und Enkel denken â€“ eine eindeutige Drohung gegen den ungarischen Regierungschef. Karas hatte, wie berichtet, in einem Interview behauptet, ukrainische StreitkrÃ¤fte kÃ¶nnten â€žin zwei Minutenâ€œ in Ungarn eintreffen. Tiesenhausen hatte darÃ¼ber gesprochen, ob ukrainische Truppen in Richtung Ungarn verlegt werden kÃ¶nnten, und gewarnt, dass politische FÃ¼hrer, die auch nach dem Krieg enge Energieâ€‘Kooperationen mit Moskau pflegten, â€žnicht straflos davonkommenâ€œ wÃ¼rden â€“ wobei die Namen OrbÃ¡ns und des slowakischen Premierministers Robert Fico explizit fielen.

Ungarn gegen Russland-Sanktionen und Ukraine-Hilfen

Nach einem Drohnenangriff auf die ukrainische RohÃ¶lâ€‘Pumpstation Brod im Januar 2026, fÃ¼r den sich die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich machen, und der die Ã–lâ€‘Lieferungen Ã¼ber die Druschba-Pipeline nach Ungarn abriss, verhÃ¤ngte OrbÃ¡n ein Veto gegen das 20. EUâ€‘Sanktionspaket gegen Russland sowie gegen einen geplanten 90-Milliarden-Euroâ€‘Kredit an Kiew. BrÃ¼ssel Ã¼berlegt inzwischen, sich Ã¼ber Ungarns Widerspruch hinwegzusetzen und die neuen Milliardengeschenke an die Ukraine trotzdem freizugeben.

Ein Konflikt mit Vorgeschichte

Die Reaktionen der Ukraine waren gewohnt feindselig: PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hatte nach dem Veto gegen die Russland-Sanktionen in einer Rede OrbÃ¡n indirekt gedroht, dessen Telefonnummer â€žder ukrainischen Armeeâ€œ zu geben, damit sie â€žin ihrer eigenen Sprache mit ihm sprecheâ€œ. Ungarn lieÃŸ daraufhin sieben Ukrainer festnehmen, beschlagnahmte zudem VermÃ¶genswerte der ukrainischen Staatsbank Oschadbank und verabschiedete eine parlamentarische Resolution, die der EUâ€‘Beitrittsambition der Ukraine eine klare Absage erteilt. AuÃŸerdem hatte Ungarn die militÃ¤rische PrÃ¤senz an der ukrainischen Grenze gegen befÃ¼rchtete Sabotageakte des Nachbarlands verstÃ¤rkt.

In Ungarn wird gewÃ¤hlt

Die VerÃ¶ffentlichung der Einreiseverbote erfolgt 24 Tage vor der Parlamentswahl, in der sich OrbÃ¡n um die erneute VerlÃ¤ngerung seiner 16â€‘jÃ¤hrigen Amtszeit bemÃ¼ht â€“ und zwar unter fÃ¼r ihn ungewohnt hohem Druck. Die Oppositionspartei TISZA, gefÃ¼hrt von PÃ©ter Magyar, fÃ¼hrt in Umfragen mit rund 55 Prozent der entschlossenen WÃ¤hler, wÃ¤hrend Fidesz laut denselben Erhebungen nur noch etwa 35 Prozent erreicht.