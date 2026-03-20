Einstimmigkeits-Prinzip: EU entscheidet je nach Lust und Laune

Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n stellt sich weiterhin entschieden gegen das 90 Milliarden Euro schwere Geldpaket fÃ¼r die Ukraine. Deshalb sucht BrÃ¼ssel jetzt einen Ausweg aus der Misere und kommt mit einem besonders undemokratischen Vorschlag.

Kein Geld ohne Ã–l

OrbÃ¡n hatte – wie berichtet – vor dem Gipfel in BrÃ¼ssel am gestrigen Donnerstag erklÃ¤rt, er werde seine Haltung erst Ã¤ndern, sobald wieder russisches Ã–l Ã¼ber die Druschba-Pipeline nach Ungarn flieÃŸe. Die Pipeline soll nach Angabe der Ukraine durch mehrere Gefechte auf ukrainischem Gebiet beschÃ¤digt sein und liefert kein Ã–l mehr. Wer fÃ¼r die StÃ¶rungen verantwortlich ist, ist noch nicht abschlieÃŸend geklÃ¤rt; Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig.

Ungarn konsequent gegen Ukraine-Darlehen

Auch das Entgegenkommen der EU, die Inspektion der Pipeline durch externe Experten durchfÃ¼hren zu lassen, konnte den ungarischen Regierungschef nicht besÃ¤nftigen: WÃ¤hrend sich die Slowakei und Tschechien bereit erklÃ¤rten, das Milliarden-Darlehen im Gegenzug fÃ¼r Entlastungen aus BrÃ¼ssel zu unterstÃ¼tzen, stellt sich Ungarn weiter quer.

â€žWir werden liefern, so oder so.â€œ

Das kommt in BrÃ¼ssel nicht gut an: Man sollte sich darÃ¼ber im Klaren sein, wo man stehe, sagte KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen. Das Darlehen sei blockiert, aber sie wiederhole, was sie bereits in Kiew gesagt habe: â€žWir werden liefern, so oder so.â€œ

DafÃ¼r gibt es bereits PlÃ¤ne, die auch vom deutschen Kanzler Friedrich Merz (CDU) ins Spiel gebracht wurden â€“ und die sind alles andere als demokratisch: Um den Milliardenkredit durchzuwinken, soll das Einstimmigkeitsprinzip umgangen werden.

Geltendes Recht wird Ã¼bergangen

Als â€žskandalÃ¶se Respektlosigkeit gegenÃ¼ber Ungarn, gegenÃ¼ber einem souverÃ¤nen Mitgliedstaat und gegenÃ¼ber den VertrÃ¤gen der EuropÃ¤ischen Unionâ€œ kritisierte dies der freiheitliche Delegationsleiter im EuropÃ¤ischen Parlament, Harald Vilimsky. Dabei werde bewusst Ã¼ber geltendes Recht hinweggegangen, obwohl das Einstimmigkeitsprinzip gerade bei derartigen Entscheidungen aus gutem Grund vorgesehen sei.

Einfallstor fÃ¼r Ã¤hnliche Entscheidungen

Die EU-VertrÃ¤ge gebe es nÃ¤mlich nicht ohne Grund, und ebenso wenig grundlos gebe es bei gewissen MaÃŸnahmen das Einstimmigkeitsprinzip. â€žDieses jetzt nach Lust und Laune zu umgehen, nur weil einem die Haltung eines Mitgliedstaates nicht passt, ist an Respektlosigkeit nicht zu Ã¼berbieten und zeigt beinahe autoritÃ¤re Tendenzen der EU-Spitzeâ€œ, zeigte er sich empÃ¶rt. Er sprach von einem gefÃ¤hrlichen PrÃ¤zedenzfall, der die GlaubwÃ¼rdigkeit und Rechtssicherheit in der EuropÃ¤ischen Union massiv infrage stelle.

OrbÃ¡n erkennt die RealitÃ¤t, BrÃ¼ssel vergisst seine Prinzipien

UnterstÃ¼tzung kommt von Vilimsky hingegen fÃ¼r OrbÃ¡n:

WÃ¤hrend andere blind einer falschen Linie folgen, erkennt OrbÃ¡n offensichtlich, dass diese Vorhaben den Krieg unnÃ¶tig verlÃ¤ngern und sowohl die sicherheitspolitische als auch die energiepolitische Sicherheit Europas massiv gefÃ¤hrden.

Die EU-Kommission Ã¼berschreite hier eine rote Linie: Wer VertrÃ¤ge breche und Mitgliedstaaten Ã¼bergehe, handle gegen die Grundprinzipien der Union. Diese Vorgangsweise sei entschieden zurÃ¼ckzuweisen und, wenn nÃ¶tig, politisch wie rechtlich zu bekÃ¤mpfen.