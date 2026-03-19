Der ungarische MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n stellt sich entschlossen gegen die neuen Milliardenhilfen fÃ¼r die Ukraine auf Kosten der europÃ¤ischen Steuerzahler.

Foto: European PeopelÂ´s Party / wikimedia commons (CC BY 2.0)

EuropÃ¤ische Union

19. MÃ¤rz 2026 / 16:03 Uhr

EU beharrt auf 90 Milliarden fÃ¼r Ukraine – zwei LÃ¤nder wehren sich

Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n hÃ¤lt vor dem EU-Gipfel in BrÃ¼ssel an seiner Blockade eines rund 90 Milliarden Euro schweren EU-Darlehens fÃ¼r die Ukraine fest. OrbÃ¡n erklÃ¤rte, er werde seine Haltung erst Ã¤ndern, sobald wieder russisches Ã–l Ã¼ber die Druschba-Pipeline nach Ungarn flieÃŸe. Neben Ungarn wehrt sich auch die Slowakei gegen den Milliarden-Kredit fÃ¼r die Ukraine.

Die Pipeline, die Ã–l nach Ungarn und Slowakei liefert, ist auf ukrainischem Gebiet beschÃ¤digt und auÃŸer Betrieb. Wer fÃ¼r den Schaden verantwortlich ist, wird unterschiedlich bewertet. WÃ¤hrend die Ukraine sich auf Kriegsgefechte beruft, wurden in Ungarn und in der Slowakei auch Stimmen laut, die eine absichtliche BeschÃ¤digung der Pipeline vermuteten.

EU-Staaten mÃ¼ssen Pipeline-Reparatur bezahlen


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OrbÃ¡n wirft der Ukraine vor, die Reparatur bewusst zu verzÃ¶gern, und blockiert deshalb auch neue EU-Sanktionen gegen Russland. Unter EU-Druck stimmte die ukrainische Regierung inzwischen zu, europÃ¤ische Experten an den Reparaturen zu beteiligen. Laut dem Energiekonzern Naftogaz sind sie bereits vor Ort. PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj rechnet mit einer Wiederinbetriebnahme bis Anfang Mai, die Kosten will die EU Ã¼bernehmen.

BrÃ¼sseler Elite verzweifelt an OrbÃ¡n

WÃ¤hrend der deutsche Kanzler Friedrich Merz (CDU) und andere Regierungschefs wie Christian Stocker (Ã–VP) OrbÃ¡n auffordern, die Blockade zu beenden, verteidigt der FPÃ–-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, Ungarns Haltung. Hier gehe es um gewaltige Summen, die einmal mehr in einen Krieg flieÃŸen sollen, wÃ¤hrend die eigene BevÃ¶lkerung mit steigenden Energiepreisen und enormen Belastungen kÃ¤mpfe, erklÃ¤rte Vilimsky in einer Aussendung. OrbÃ¡n habe mit seinem Veto â€žein klares Signal gesetzt, dass nicht blind immer neue Milliarden in Konflikte gepumpt werden dÃ¼rfen, ohne die Konsequenzen fÃ¼r die Menschen in Europa zu bedenkenâ€œ.

EU plant neue Ukraine-Hilfen

Die EU sucht unterdessen nach einem â€žPlan Bâ€œ, um trotz OrbÃ¡ns Veto neue milliardenschwere Geldgeschenke nach Kiew zu senden. Das Darlehen war bereits im Dezember grundsÃ¤tzlich beschlossen worden, wobei OrbÃ¡n damals Sonderkonditionen fÃ¼r Ungarn, die Slowakei und Tschechien durchgesetzt hatte.

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