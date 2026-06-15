EU-Parlament entscheidet Ã¼ber Neue Gentechnik â€“ und Ã–sterreichs EinkaufskÃ¶rbe

In der EU steht diese Woche eine wichtige Entscheidung zur Zukunft der PflanzenzÃ¼chtung auf der Tagesordnung. Das EU-Parlament wird Ã¼ber die geplante Verordnung zur Neuen Gentechnik (NGT) abstimmen.

Gentechnisch verÃ¤nderte Pflanzen

Konkret geht es um Pflanzen, deren Erbgut mit neuen Verfahren wie der Genschere Crispr/Cas verÃ¤ndert wurde. Die geplanten Regeln wÃ¼rden bestimmte Eingriffe kÃ¼nftig nicht mehr so streng behandeln wie klassische gentechnisch verÃ¤nderte Organismen.

Damit kÃ¶nnte der Weg fÃ¼r einen breiteren Einsatz solcher Pflanzen in der Landwirtschaft frei werden.

Totschlagargument Klima

Die EU-Kommission argumentiert, solche Pflanzen kÃ¶nnten kÃ¼nftig widerstandsfÃ¤higer gegen Klimastress sein und zur Umsetzung europÃ¤ischer Umwelt- und Agrarziele beitragen.

Klima â€“ mit diesem Zauberwort lÃ¤sst sich alles begrÃ¼nden und vor allem, Kritik als unmoralisch brandmarken. Dennoch bleibt ein erhebliches Risiko fÃ¼r Landwirtschaft, Saatgutvielfalt und Konsumentenschutz.

Was bei NGT-1 anders werden soll

Im Mittelpunkt steht die Kategorie NGT-1. Darunter fallen bestimmte neue Mutationsverfahren, bei denen Pflanzen gezielt verÃ¤ndert werden, ohne dass artfremdes Erbgut eingefÃ¼hrt wird.

Nach der geplanten Regelung sollen solche Pflanzen kÃ¼nftig leichter zugelassen werden kÃ¶nnen.

Kennzeichnung nur am Anfang

Nach der derzeitigen Einigung wÃ¤re eine Kennzeichnung nur beim Saatgut vorgesehen. Lebensmittel oder Futtermittel, die spÃ¤ter aus solchen Pflanzen hergestellt werden, mÃ¼ssten demnach nicht mehr durchgehend als aus Neuer Gentechnik stammend erkennbar sein.

FÃ¼r den GrÃ¼nen-Europaabgeordneten Thomas Waitz wÃ¤re das ein massiver Einschnitt. Er kritisiert, dass damit beim Einkauf nicht mehr klar ersichtlich wÃ¤re, ob ein Produkt mit Neuer Gentechnik in Verbindung steht.

Patente bleiben der groÃŸe Streitpunkt

Ein besonders umstrittener Punkt sind Patente auf NGT-Pflanzen. Zwar sollen Informationen Ã¼ber bestehende oder angemeldete Patente in einer Ã¶ffentlichen Datenbank gesammelt werden. Kritiker halten das aber nicht fÃ¼r ausreichend.

GroÃŸe Saatgutkonzerne als Gewinner

Waitz warnt, dass vor allem groÃŸe internationale Agrar- und Saatgutkonzerne von der Patentierbarkeit profitieren kÃ¶nnten. Kleinere ZÃ¼chtungsbetriebe, die ohne genomische Verfahren arbeiten, kÃ¶nnten dadurch unter Druck geraten. Auch Umweltorganisationen wie Greenpeace befÃ¼rchten eine stÃ¤rkere AbhÃ¤ngigkeit der Landwirtschaft von wenigen Konzernen.

Am Ende lachen die groÃŸen Konzerne. Bauern kÃ¶nnte das langfristig hÃ¶here AbhÃ¤ngigkeiten und weniger Auswahl bei Sorten bedeuten.

NGT-2 bleibt nÃ¤her am bisherigen Gentechnikrecht

Nicht alle neuen gentechnischen Verfahren wÃ¼rden gleich behandelt. Pflanzen der Kategorie NGT-2, bei denen etwa Erbgut nicht kreuzbarer Arten eingebracht wird, sollen weiterhin unter die bestehenden Gentechnikregeln fallen â€“ allerdings mit Erleichterungen.

Auch hier gibt es Kritik. Laut Waitz wÃ¤ren SchutzmaÃŸnahmen gegen eine ungewollte Ausbreitung solcher Pflanzen kÃ¼nftig nur noch optional. FÃ¼r Betriebe, die gentechnikfrei oder biologisch wirtschaften, kÃ¶nnte das zum Problem werden, wenn es zu Verunreinigungen kommt.

Gentechnik auf dem tÃ¤glichen Speiseteller

Sollte die Kennzeichnungspflicht fÃ¼r Endprodukte bei NGT-1-Pflanzen wegfallen, wÃ¤re beim Einkauf etwa von Getreideprodukten, GemÃ¼se, Obst oder verarbeiteten Lebensmitteln nicht mehr automatisch erkennbar, ob Neue Gentechnik in der Produktionskette eine Rolle gespielt hat.

Das betrifft nicht nur den Supermarkt, sondern auch die gesamte Lebensmittelkette: Saatgut, Landwirtschaft, Verarbeitung, Futtermittel und Handel. Wenn Informationen nur beim Saatgut verpflichtend sichtbar sind, kommen sie bei den Endprodukten mÃ¶glicherweise nicht mehr bei den Konsumentinnen und Konsumenten an.

Ã„nderungen noch ungewiss

Vor der Abstimmung liegen laut Waitz mehrere Ã„nderungsantrÃ¤ge vor. Ob alle tatsÃ¤chlich zur Abstimmung zugelassen werden, sei jedoch offen. Sollte es keine inhaltliche Nachbesserung geben, bliebe Gegnern des Textes nur der Versuch, die gesamte Einigung zurÃ¼ckzuweisen.

Waitz hÃ¤lt es nicht fÃ¼r ausgeschlossen, dass der ausgehandelte Text im Parlament keine Mehrheit findet. Dennoch gilt die Abstimmung als letzte groÃŸe HÃ¼rde fÃ¼r die geplante EU-Verordnung.

Neuer Rahmen kÃ¶nnte ab Mitte 2028 gelten

Wird die Verordnung angenommen, tritt sie 20 Tage nach ihrer VerÃ¶ffentlichung im Amtsblatt der EuropÃ¤ischen Union in Kraft. Die meisten Bestimmungen sollen nach einer Ãœbergangsfrist von 24 Monaten gelten.