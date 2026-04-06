Gefahr fÃ¼r NeutralitÃ¤t: EVP-Chef Weber fordert Aus fÃ¼r Einstimmigkeitsprinzip

Der Vorsitzende der EuropÃ¤ischen Volkspartei, Manfred Weber, fordert eine grundlegende Reform der europÃ¤ischen AuÃŸenpolitik. Aus seiner Sicht kÃ¶nne sich die EuropÃ¤ische Union in einer zunehmend angespannten geopolitischen Lage nicht lÃ¤nger leisten, dass einzelne Mitgliedstaaten Entscheidungen blockierten.

Ã„rger Ã¼ber Veto gegen weitere Geldgeschenke an Ukraine

Konkret richtet sich seine Kritik gegen das sogenannte Einstimmigkeitsprinzip. Dieses sieht vor, dass alle EU-Staaten bei sensiblen Fragen â€“ etwa in der AuÃŸen- und Sicherheitspolitik â€“ zustimmen mÃ¼ssen.

AuslÃ¶ser seines VorstoÃŸes ist die Blockade weiterer Geldgeschenke fÃ¼r die Ukraine durch Ungarn. Solche Situationen zeigen laut Weber deutlich die SchwÃ¤chen des Systems: Einzelne Staaten kÃ¶nnten zentrale Entscheidungen verhindern und damit die HandlungsfÃ¤higkeit der gesamten EU beeintrÃ¤chtigen.

Machtfaktor Weber in der EU

UnterstÃ¼tzung erhÃ¤lt Weber vom bundesdeutschen AuÃŸenminister Johann Wadephul (SPD), der ebenfalls fÃ¼r eine Umstellung auf Mehrheitsentscheidungen plÃ¤diert. Ziel sei es, schneller und geschlossen auf internationale Krisen reagieren zu kÃ¶nnen.

Weber zÃ¤hlt zu den einflussreichsten Politikern auf europÃ¤ischer Ebene. Als Vorsitzender der EVP-Fraktion im EU-Parlament, der auch die Ã–VP angehÃ¶rt, steht er an der Spitze der grÃ¶ÃŸten politischen Gruppierung in der EU. Diese dominiert nicht nur das Parlament, sondern stellt auch zahlreiche Regierungschefs in den Mitgliedstaaten. Seine Positionen haben daher erhebliches Gewicht.

Geopolitischer Druck als Treiber

Weber warnt davor, dass Europa ohne Reformen zum passiven Akteur werden kÃ¶nnte, der auf internationale Entwicklungen nur noch reagiert, statt sie mitzugestalten.

Er verweist dabei auch auf jÃ¼ngste Krisen, in denen ein geschlossenes Auftreten der EU ihre StÃ¤rke gezeigt habe. Daraus leitet er die Notwendigkeit ab, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.

Ã–sterreichs NeutralitÃ¤t und SouverÃ¤nitÃ¤t in Gefahr

FÃ¼r Ã–sterreich hÃ¤tte eine Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips weitreichende Konsequenzen, insbesondere im Hinblick auf die verfassungsrechtlich verankerte NeutralitÃ¤t.

Bisher konnte Ã–sterreich durch sein Vetorecht sicherstellen, dass es auÃŸen- und sicherheitspolitische Entscheidungen, die seiner NeutralitÃ¤t widersprechen, blockieren kann. FÃ¤llt dieses Instrument weg, kÃ¶nnte Ã–sterreich kÃ¼nftig gezwungen sein, BeschlÃ¼sse mitzutragen, die etwa militÃ¤rische Kooperationen oder Sanktionen betreffen, die politisch sensibel sind.

Richtungsentscheidung fÃ¼r die EU

Die Debatte um das Einstimmigkeitsprinzip ist damit mehr als eine technische Reformfrage. Sie berÃ¼hrt zentrale GrundsÃ¤tze der EuropÃ¤ischen Union: nationale SouverÃ¤nitÃ¤t versus BrÃ¼ssels WÃ¼nsche.