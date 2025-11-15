Die EuropÃ¤ische Union hat ein Importverbot fÃ¼r russisches Gas beschlossen â€“ dagegen will Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n vorgehen: Er kÃ¼ndigte rechtliche Schritte gegen die EU an. OrbÃ¡n bezeichnete die MaÃŸnahme als â€žoffensichtlich rechtswidrigâ€œ und erklÃ¤rte, dass sie den europÃ¤ischen Werten widerspreche. In einem Interview im staatlichen Radio sagte er: â€žWir wenden uns an den EuropÃ¤ischen Gerichtshof.â€œ

Ungarn stellt sich erneut gegen Sanktions-Wahnsinn

Ungarn gehÃ¶rt bekanntermaÃŸen zu den VerbÃ¼ndeten Russlands innerhalb der EU. Das Land ist stark von Energieimporten aus Russland abhÃ¤ngig. In der Vergangenheit nutzte Budapest mehrfach sein Vetorecht innerhalb der EU, um Ausnahmen von den selbstmÃ¶rderischen Sanktionen gegen russische Energieversorgung zu erreichen.

OrbÃ¡n-Regierung sieht Importverbot als rechtswidrig

Im Oktober hatten die EU-Mitgliedstaaten vereinbart, die verbleibenden Erdgasimporte aus Russland bis Ende 2027 auslaufen zu lassen. Diplomaten zufolge stimmten alle Mitgliedstaaten diesem Schritt zu, mit Ausnahme von Ungarn und der Slowakei. OrbÃ¡n kritisierte das Importverbot scharf und bezeichnete es als â€žrechtswidrige LÃ¶sungâ€œ, die seiner Ansicht nach gegen die EU-Vertragsregeln verstoÃŸe. Damit setzt sich Ungarn erneut gegen die mehrheitliche Linie der EU durch, wobei der MinisterprÃ¤sident zugleich auf juristische Mittel setzt, um die MaÃŸnahme zu blockieren.