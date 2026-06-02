“Spionageangriff der Regierung”: Am 22. Juni verhandelt VerfassungsgerichtshofÂ 

Die umstrittene MessengerÃ¼berwachung beschÃ¤ftigt nun den Verfassungsgerichtshof.

Ã–ffentliche Verhandlung

FÃ¼r den 22. Juni 2026 ist eine Ã¶ffentliche Verhandlung Ã¼ber die von FPÃ– und GrÃ¼nen eingebrachte Verfassungsbeschwerde angesetzt.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Novelle zum Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz, mit der dem Geheimdienst das Lesen von Nachrichten auf WhatsApp oder Signal ermÃ¶glicht werden soll.

FPÃ–: â€žTag der Wahrheitâ€œ

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker wertet den Termin als politische und rechtsstaatliche ZÃ¤sur. Er sprach von einem â€žwichtigen Tag fÃ¼r den Rechtsstaat und die Grund- und Freiheitsrechteâ€œ und bezeichnete den 22. Juni als â€žTag der Wahrheit fÃ¼r die Freiheit in Ã–sterreichâ€œ.

Die Beschwerde sei, so Hafenecker, â€žein Akt demokratiepolitischer Notwehr gegen den totalitÃ¤ren Ãœberwachungswahnsinnâ€œ der Regierung.

SicherheitslÃ¼cke fÃ¼r alle Nutzer

Besonders scharf kritisiert die FPÃ–, dass fÃ¼r die Ãœberwachung technische Eingriffe in EndgerÃ¤te nÃ¶tig wÃ¤ren. Hafenecker warnte:

Die Ãœberwachungssoftware muss die Regierung von privaten Anbietern aus dem Ausland zukaufen. Dadurch besteht dann die groÃŸe Gefahr, dass Daten der Nutzer in deren HÃ¤nde gelangen.

Zudem sei es aus seiner Sicht naheliegend, dass auch Wissen Ã¼ber SicherheitslÃ¼cken zugekauft werden mÃ¼sse. Hafenecker formulierte dazu:

Anstatt SicherheitslÃ¼cken zu schlieÃŸen und unsere digitale Infrastruktur zu schÃ¼tzen, kauft die Verlierer-Koalition bei dubiosen Firmen Programme, die genau diese LÃ¼cken ausnutzen.

Wo bleibt der Datenschutz?

Betroffen sind davon nÃ¤mlich alle Nutzer von GerÃ¤ten oder Software derselben Art, nicht nur die einzelnen VerdÃ¤chtigen. Schwachstellen werden nicht geschlossen, sondern bewusst fÃ¼r Ãœberwachungszwecke offengehalten. Datenschutzrechtlich mehr als bedenklich.

Hafenecker dazu:

Damit droht nicht nur der Abfluss intimster Daten der BÃ¼rger, sondern die Verlierer-Ampel setzt damit auch die Cybersicherheit sensibler Bereiche wie etwa von KrankenhÃ¤usern oder Energieversorgern aufs Spiel!

Gesetzliche Grundlage aus 2025

Die gesetzliche Grundlage wurde 2025 beschlossen. Vorgesehen ist demnach ein Einsatz bei schweren Delikten mit Strafdrohungen von mindestens zehn Jahren Haft oder bei Spionage. Die MaÃŸnahme soll nur als letztes Mittel mÃ¶glich sein und einer richterlichen Genehmigung durch einen Dreirichtersenat des Bundesverwaltungsgerichts unterliegen.

Genau diese Konstruktion ist nun Gegenstand der verfassungsrechtlichen Auseinandersetzung.

FPÃ– und GrÃ¼ne ziehen an einem Strang

Die Beschwerde wurde von 62 Abgeordneten des Nationalrats eingebracht. FPÃ– und GrÃ¼ne schlossen sich dafÃ¼r zusammen.

Inhaltlich richtet sich die Beschwerde vor allem gegen mÃ¶gliche Verletzungen des Privatlebens, des Datenschutzes und des Fernmeldegeheimnisses. Beanstandet werden auÃŸerdem ein hohes Missbrauchspotenzial, mÃ¶gliche Auswirkungen auf die freie MeinungsÃ¤uÃŸerung sowie die Frage, ob die Regelung ausreichend bestimmt und verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig ist.

FragwÃ¼rdige BegrÃ¼ndung

Hafenecker stellt auch die sicherheitspolitische BegrÃ¼ndung der Regierung infrage. Die Argumentation, die MaÃŸnahme diene der BekÃ¤mpfung islamistischen Terrors, sei eine â€ždurchsichtige und verlogene Ausredeâ€œ. Er verweist darauf, dass im Gesetz der Begriff â€žIslamismusâ€œ nicht vorkomme.

â€žStattdessen hat man Gummiparagraphen wie â€šverfassungsgefÃ¤hrdende Angriffeâ€˜ geschaffen, um potenziell jeden Kritiker der Regierung zum Staatsfeind stempeln und total Ã¼berwachen zu kÃ¶nnen,â€œ warnt Hafenecker.

Generalprokuratur attestiert Regierung VerfassungskonformitÃ¤t

BefÃ¼rworter der MessengerÃ¼berwachung argumentieren hingegen mit der Notwendigkeit, SicherheitsbehÃ¶rden angesichts verschlÃ¼sselter Kommunikation moderne Ermittlungsinstrumente zur VerfÃ¼gung zu stellen. Sie verweisen auf die vorgesehenen HÃ¼rden, insbesondere auf schwere Delikte, den Charakter als Ultima Ratio und richterliche Kontrolle.

Die Generalprokuratur sah die Vorgaben nach den vorliegenden Hintergrundinformationen als verfassungskonform.

Ã–VP treibt besonders aktiv

Die politische Debatte um den zunÃ¤chst sogenannten Bundestrojaner lÃ¤uft bereits seit Jahren.

Die Ã–VP drÃ¤ngte seit langem auf eine entsprechende Befugnis, im Nationalrat wurde die EinfÃ¼hrung schlieÃŸlich mit UnterstÃ¼tzung von SPÃ– und Neos beschlossen. In Begutachtungsverfahren gab es jedoch breite Kritik von IT-Fachleuten, DatenschÃ¼tzern und BÃ¼rgerrechtsorganisationen. Auch die veranschlagten Kosten von rund 20 Millionen Euro jÃ¤hrlich wurden in der Debatte als unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kritisiert.

FPÃ– mit fundamentaler Kritik

FÃ¼r die FPÃ– ist die Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof nun der zentrale PrÃ¼fstein. Hafenecker zieht eine klare rote Linie:

Wir Freiheitliche werden es niemals akzeptieren, wenn die Systemparteien die Ã–sterreicher zu glÃ¤sernen Untertanen eines allmÃ¤chtigen Ãœberwachungsstaates machen wollen.

Die MessengerÃ¼berwachung sei â€žgenau ein Schritt in diese unselige Richtungâ€œ. Sein abschlieÃŸender Appell:

Das Recht auf PrivatsphÃ¤re und auf freie MeinungsÃ¤uÃŸerung ist das Fundament unserer Demokratie. Dieser Spionageangriff der Regierung muss fallen!