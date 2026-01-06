Auch eine Kurz-Ã–VP und eine Kern-SPÃ– kÃ¶nnen Kickls Dominanz nichts antun

Die Kronen Zeitung phantasiert heute, am DreikÃ¶nigstag, Ã¼ber ein Doppel-Comeback in der Ã¶sterreichischen Innenpolitik und prÃ¤sentiert dazu eine Umfrage, die Herbert Kickl von der FPÃ– keinen Schlaf rauben dÃ¼rfte.

Spekulationen verdichten sich

Spekulationen Ã¼ber eine RÃ¼ckkehr von Sebastian Kurz an die Spitze der Ã–VP und von Christian Kern als SPÃ–-Chef gibt es, seit beide Parteien mit ihren derzeitigen Chefs, Christian Stocker und Andreas Babler, nicht nur von einem Umfrage-Debakel ins andere stolpern, sondern auch das Land weiter an die Wand fahren.

Sonntagsfrage

Obwohl sowohl Kurz als auch Kern solche Ãœberlegungen stets dementieren, machte die Krone ein Planspiel und beauftragte das Institut fÃ¼r Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) damit, herauszufinden, wie denn die beiden an der jeweiligen Spitze ihrer Partei in einer Wahl abschneiden wÃ¼rden.

Kickl unantastbar vorne

Gleich vorweg: Rosig schaut es fÃ¼r die Ã–VP und SPÃ– auch da nicht aus. Zwar wÃ¼rde die FPÃ– nach dieser Rechnung der Meinungsforscher zwei Prozent verlieren und statt bisher auf 36, nur noch auf 34 Prozentpunkte kommen, doch Kurz kÃ¤me demnach nur auf 22 Prozent (Stocker derzeit 20) und Kern auf 24 Prozentpunkte (Babler derzeit 18).

“Babler muss weg”

Diese Sonntagsfrage stellte die Kronen Zeitung nicht unbegrÃ¼ndet. Denn sowohl bei den Schwarzen als auch bei den Roten mehren sich die GerÃ¼chte um eine AblÃ¶se ihrer Chefs. Bei Christian Stocker stieg die NervositÃ¤t seit dem Promi-Auflauf bei der Weihnachtsfeier des jungen Alt-Kanzlers merkbar. Und bei der SPÃ– sollen sich immer mehr hinter dem Motto â€žBMWâ€œ versammeln, wie es Meinungsforscher Christoph Haselmayer ausdrÃ¼ckt. Demnach stehe BWW fÃ¼r â€žBabler muss wegâ€œ.Â