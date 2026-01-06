Sebastian Kurz, Claudia Reiter und Christian Kern

Sebastian Kurz, Claudia Reiter und Christian Kern in einer ORF-Konfrontation. Werden die beiden erneut politische Gegner von FPÃ–-Chef Herbert Kickl?

Foto: SPÃ–/Zach-Kiesling / SPÃ– Presse und Kommunikation / Wikimedia CC BY-SA 2.0

Umfrage

6. JÃ¤nner 2026 / 09:06 Uhr

Auch eine Kurz-Ã–VP und eine Kern-SPÃ– kÃ¶nnen Kickls Dominanz nichts antun

Die Kronen Zeitung phantasiert heute, am DreikÃ¶nigstag, Ã¼ber ein Doppel-Comeback in der Ã¶sterreichischen Innenpolitik und prÃ¤sentiert dazu eine Umfrage, die Herbert Kickl von der FPÃ– keinen Schlaf rauben dÃ¼rfte. 

Spekulationen verdichten sich

Spekulationen Ã¼ber eine RÃ¼ckkehr von Sebastian Kurz an die Spitze der Ã–VP und von Christian Kern als SPÃ–-Chef gibt es, seit beide Parteien mit ihren derzeitigen Chefs, Christian Stocker und Andreas Babler, nicht nur von einem Umfrage-Debakel ins andere stolpern, sondern auch das Land weiter an die Wand fahren. 

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Sonntagsfrage

Obwohl sowohl Kurz als auch Kern solche Ãœberlegungen stets dementieren, machte die Krone ein Planspiel und beauftragte das Institut fÃ¼r Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) damit, herauszufinden, wie denn die beiden an der jeweiligen Spitze ihrer Partei in einer Wahl abschneiden wÃ¼rden. 

Kickl unantastbar vorne

Gleich vorweg: Rosig schaut es fÃ¼r die Ã–VP und SPÃ– auch da nicht aus. Zwar wÃ¼rde die FPÃ– nach dieser Rechnung der Meinungsforscher zwei Prozent verlieren und statt bisher auf 36, nur noch auf 34 Prozentpunkte kommen, doch Kurz kÃ¤me demnach nur auf 22 Prozent (Stocker derzeit 20) und Kern auf 24 Prozentpunkte (Babler derzeit 18). 

“Babler muss weg”

Diese Sonntagsfrage stellte die Kronen Zeitung nicht unbegrÃ¼ndet. Denn sowohl bei den Schwarzen als auch bei den Roten mehren sich die GerÃ¼chte um eine AblÃ¶se ihrer Chefs. Bei Christian Stocker stieg die NervositÃ¤t seit dem Promi-Auflauf bei der Weihnachtsfeier des jungen Alt-Kanzlers merkbar. Und bei der SPÃ– sollen sich immer mehr hinter dem Motto â€žBMWâ€œ versammeln, wie es Meinungsforscher Christoph Haselmayer ausdrÃ¼ckt. Demnach stehe BWW fÃ¼r â€žBabler muss wegâ€œ.Â 

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