Kickl als unsichtbarer Gast bei Verlierer-Ampel-Show zur besten Sendezeit

Der Fernsehauftritt von Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger gestern, Mittwoch, zur besten Sendezeit im ORF gestaltete sich zur Werbesendung fÃ¼r FPÃ–-Chef Herbert Kickl.

Denn bei der Bilanz, die die Verlierer-Ampel nach einem Jahr Regierung zog, trat Kickl immer wieder als unsichtbarer Gast auf. Vor allem Meinl-Reisinger drÃ¤ngte den FPÃ–-Chef in die Rolle des â€žKritikers und ZerstÃ¶rersâ€œ und Ã¤rgerte sich, dass Kickl ausgerechnet zum Geburtstag der Dreierkoalition in der â€žZIB2â€œ eine BÃ¼hne bekommt, in der er die Regierungsarbeit schlechtreden kÃ¶nne.

“Das beschÃ¤ftigt mich auch”

Dass Kickl in Umfragen schon mehr WÃ¤hler-Zustimmung hat, als Ã–VP, SPÃ– und Neos zusammen, geht bei Stocker nicht spurlos vorbei: â€žDas beschÃ¤ftigt mich auch, das gebe ich gerne zuâ€œ, sagte er zu den ORF-Interviewern Susanne Schnabl und Klaus Webhofer. Er wolle daher die â€žemotionale Ebene mehr ansprechenâ€œ, Botschaften â€žeinfacher, Ã¶fter und klarer formulierenâ€œ.

Stocker hielt Versprechen nicht

Was aber passiert, wenn Stocker Botschaften klar formuliert, mussten die Pensionisten nach dem SommergesprÃ¤ch 2025 erleben. Damals kÃ¼ndigte der Ã–VP-Chef unmissverstÃ¤ndlich an, den Zuverdienst nach Pensionsantritt mit nur 25 Prozent zu endbesteuern. Wann das kommen soll, wollte ORF-Moderator Webhofer damals wissen. â€žDas soll nÃ¤chsten Jahr kommenâ€œ, antwortete Stocker. TatsÃ¤chlich ist nix passiert. Stocker schweigt seither, stattdessen verkÃ¼ndete Vizekanzler Babler, dass es fÃ¼r diese Personen ab 2027 einen Steuerfreibetrag von 15.000 Euro geben soll.

Steuergeld fÃ¼r Fasslabends Mediationen im Irak

Brisant war auch die gestrige Aussage von Stocker, dass FÃ¶rderungen immer den Geruch hÃ¤tten, dass jemand Geld bekommt, das ihm nicht zustehen wÃ¼rde. Das sei falsch, sagte er. Zumindest fragwÃ¼rdig erscheint allerdings die Zahlung an die Ã–VP-nahe NGO AIES (Austrian Institute for European and Security Policy) mit PrÃ¤sident Werner Fasslabend, der Ã–VP-Verteidigungsminister war und jetzt Mitglied des Ã–VP-Ethikrats ist. Die Leistung des Instituts: Mediationen im Irak. Nur ein Beispiel, wofÃ¼r das Geld der Steuerzahler ausgegeben wird.Â

TÃ¤glich 300.000 Euro fÃ¼r externe Berater

Dass der Staat als Selbstbedienungsladen herhalten muss, brachte auch eine Serienanfrage von FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz zutage. Etwa, dass fÃ¼r externe Berater der Regierung tÃ¤glich sage und schreibe 300.000 Euro ausgegeben werden. Auch das wurde im ORF-Interview unter den Teppich gekehrt.

Pinker Traumjob um 12.000 Euro

DafÃ¼r durfte Neos-Chefin Meinl-Reisinger behaupten, dass es bei Postenbesetzungen jetzt so transparent wie noch nie zugehen wÃ¼rde. Schnabl und Webhofer hÃ¤tten an dieser Stelle nachfragen sollen, wie ihre politischen VorsÃ¤tze mit der Besetzung des Ex-Neos-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrers Feri Thierry zum Leiter der Stabsstelle Strategie und Planung im AuÃŸenamt mit einem SalÃ¤r von 12.000 Euro vereinbar sind.

Babler und Meinl-Reisinger im Fall “WÃ¶ginger” koalitionstreu

Als es um den â€žPostenschacher-Prozessâ€œ des Ã–VP-Klubobmanns August WÃ¶ginger ging, den Kanzler Stocker auch bei einer mÃ¶glichen Verurteilung im Amt lassen mÃ¶chte, kamen sowohl Meinl-Reisinger als auch Andreas Babler ins Stottern. Es sei Sache der Ã–VP, welches Personal sie sich aussuche, meinten beide unisono, um die Koalition nicht zu gefÃ¤hrden.

“Das geht sich finanziell nicht aus”

SchlieÃŸlich hielt Kickl in der anschlieÃŸenden â€žZIB2â€œ der Verlierer-Ampel einen Spiegel vor. â€žWas reden denn die da?â€œ, fragte er, weil die Regierung Ã¼ber den Erfolg der gesunkenen Inflation sprach. Im â€žsubjektiven Empfinden der Menschenâ€œ sei das nÃ¤mlich nicht spÃ¼rbar. Die Statistiken, etwa zur Inflation, bezeichnete er als â€žfrisiertâ€œ und â€žauf Bestellung geliefertâ€œ. Wenn er in seiner Heimatgemeinde einkaufen gehe und mit den Leuten spreche, wÃ¼rden viele sagen: â€žDas geht sich finanziell nicht ausâ€œ.

Kein Geld fÃ¼r korrupte Oligarchen

Sparen wÃ¼rde Kickl vor allem bei den FÃ¶rderungen mit â€žideologischemâ€œ oder â€žklimareligiÃ¶semâ€œ Hintergrund. Von der Ukraine wÃ¼rde er sogar Geld zurÃ¼ckfordern, solange sie die Verwendung der Zahlungen nicht nachweisen kÃ¶nnen. â€žWir fÃ¼llen doch nicht die Taschen korrupter Oligarchen!â€œ, wurde Kickl deutlich. Und auf die Frage, in welcher Koalition er sich vorstellen kÃ¶nne, Volkskanzler zu werden, antwortete der FPÃ–-Chef: â€žIn der Koalition mit den BÃ¼rgernâ€œ.