Wenn FPÃ–-Obmann Herbert Kickl im Fernsehen auftritt, sind ihm hohe Einschaltquoten sicher â€“ auch im gestrigen â€žZiB 2â€œ-Interview mit Moderatorin Margit Laufer konnte er sich gegen Stocker, Babler und Meinl-Reisinger durchsetzen.

Foto: Screenshot ORF.at

ORF

4. MÃ¤rz 2026 / 15:42 Uhr

Zuschauer schalteten bei Verlierer-Ampel ab: Kickl gewinnt Quoten-Duell

Zum einjÃ¤hrigen JubilÃ¤um der schwarz-rot-pinken Bundesregierung mussten sich die drei Parteichefs von Ã–VP, SPÃ– und Neos im ORF-GesprÃ¤ch fÃ¼r ihr Versagen rechtfertigen â€“ und wie erwartet kam der Auftritt des Trios bei den Zuschauern nicht gut an, wie die Quoten zeigen. Anders sah es bei FPÃ–-Chef Herbert Kickl aus, der im Anschluss in der â€žZiB 2â€œ zu sehen war.

Parteichefs mussten sich rechtfertigen

Zur besten Sendezeit waren am gestrigen Dienstagabend Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger bei den Moderatoren Susanne Schnabl und Klaus Webhofer angetreten. Das war fÃ¼r die drei alles andere als angenehm, denn es ging um Themen wie gebrochene Versprechen, Steuergeld fÃ¼r Mediationen im Irak, die exorbitanten Beraterkosten der Regierung, hochbezahlte Posten sowie den â€žPostenschacher-Prozessâ€œ von Ã–VP-Klubobmann August WÃ¶ginger, dem die Ã–VP bekanntlich weiterhin die Treue hÃ¤lt.


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Kickl rechnete mit Regierung ab

Herbert Kickl sprach anschlieÃŸend in der â€žZiB 2â€œ Ã¼ber seine Kritik an der Regierungspolitik, stellte die offiziellen Inflationszahlen infrage und forderte Einsparungen bei ideologischen FÃ¶rderungen sowie strengere Bedingungen fÃ¼r Zahlungen an die Ukraine.

Wetter interessanter als Ampel-Vertreter

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Kickl war der klare Quotensieger. 17 Prozent der Zuschauer, also etwa 1,27 Millionen Menschen, sahen das Dreier-GesprÃ¤ch und den Kickl-Auftritt ab 20.15 Uhr. Zu Beginn des Auftritts von Stocker, Babler und Meinl-Reisinger wurde jedoch fleiÃŸig weggeschaltet: Sahen die â€žSeitenblickeâ€œ noch etwa eine Million Menschen, waren es beim Wetter nur noch 860.000 Zuschauer â€“ und bereits in den ersten Minuten von â€žEin Jahr Regierung â€“ das Interviewâ€œ sanken die Einschaltquoten auf nur noch 375.000.

Kickls Auftritt in der â€žZiB 2â€œ interessierte die ORF-Zuschauer hingegen deutlich mehr, denn hier wollten 523.000 Menschen das Interview mit dem FPÃ–-Chef sehen.


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