Ã–VP-Methusalem GÃ¶rg zur Causa â€žWÃ¶gingerâ€œ: â€žIch wÃ¼rde zurÃ¼cktreten!â€œ

Zur Verteidigung ihres Klubobmanns August WÃ¶ginger im Postenschacher-Prozess hat die Ã–VP Partei-Methusalem Bernhard GÃ¶rg (83) in den ORF geschickt. Als typischer schwarzer Parteisoldat kehrte er die wahre Moral seiner Gesinnung nach auÃŸen.Â

“Weil’s mir reicht”

In der Sendung â€žDas GesprÃ¤ch mit Susanne Schnablâ€œ gestern, Sonntag, antwortete GÃ¶rg, der von 1996 bis 2001 ziemlich unscheinbarer Ã–VP-VizebÃ¼rgermeister in Wien war, auf die Frage, ob er – wÃ¤re er WÃ¶ginger – im Falle einer Verurteilung als Klubobmann zurÃ¼cktreten wÃ¼rde:

Ich wÃ¼rde zurÃ¼cktreten, aber weilâ€™s mir reicht. Nicht, weil ich mich besonders schuldig fÃ¼hle. Sondern mir reichtâ€™s eigentlich. Aber wenn der August WÃ¶ginger glaubt, im Falle einer Verurteilung, er steht das durch, er ist persÃ¶nlich davon nicht wirklich betroffen, dann wÃ¼rde ich ihm empfehlen, tritt nicht zurÃ¼ck.Â

Keine Auslieferung von Hanger

Mit Vorbildwirkung fÃ¼r einen Politiker hat das wohl wenig zu tun. Offenbar ist es mit der moralischen Verantwortung im politischen GeschÃ¤ft nicht weit her bei der Ã–VP – und wie man seit 23. April weiÃŸ, zur HandelswareÂ in der Verlierer-Ampel geworden, um weiter am Hebel der Macht zu sitzen.Â

Gemeint ist das Nein von Ã–VP, SPÃ– und Neos zur Auslieferung des Ã–VP-Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Obwohl es bisher gÃ¤ngige parlamentarische Praxis war, im Fall des Verdachts einer Straftat nach Â§288 Abs 1 und 4 STGB (falsche Beweisaussage) den Abgeordneten auszuliefern, machte Schwarz, Rot und Pink bei Hanger eine Ausnahme.Â

“Kickl ist nicht erpressbar”

GÃ¶rg war bei den Regierungsverhandlungen zwischen Wahlsieger FPÃ– und Wahlverlierer Ã–VP Ã¼brigens ein erbitterter Gegner dieser mÃ¶glichen Koalition. Seine BegrÃ¼ndung hÃ¤tte absurder nicht sein kÃ¶nnen. Er warnte allen Ernstes vor Herbert Kickl, weil er in der Europapolitik gefÃ¤hrlicher als Viktor OrbÃ¡n (Ungarn) und Robert Fico (Slowakei) sei. Grund: “Kickl ist nicht erpressbar”.