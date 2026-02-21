Pinker Postenschacher mitten im Prozess von Ã–VP-Klubobmann WÃ¶ginger

Gegen Postenschacher, fÃ¼r mehr Transparenz, fÃ¼r Meinungsfreiheit – fÃ¼r all das wollten die Neos einst kÃ¤mpfen. Doch seit sie an der Macht sind, werden politische VorsÃ¤tze offenbar Ã¼ber Bord geworfen. JÃ¼ngster Skandal: Ex-Neos-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Feri Thierry bekam einen 12.000-Euro-Job.

Partei-GÃ¼nstling als Leiter der Stabsstelle

Mitten im “Postenschacher-Prozess” von Ã–VP-Klubobmann August WÃ¶ginger, den die Pinken fÃ¼r sein Verhalten scharf kritisierten, stehen die Neos nun selbst im medialen Rampenlicht, weil sie einem vermeintlichen GÃ¼nstling der Partei zum Leiter der Stabsstelle Strategie und Planung im AuÃŸenamt machten.Â

Parlamentarische Anfrage

Seit ihrem Eintritt in die Bundesregierung als â€žpinker SteigbÃ¼gelhalter fÃ¼r den schwarz-roten Filzâ€œ seien die Neos von einstigen â€žTransparenz-JÃ¼ngernâ€œ generell zu â€žLuxus- und Postenschacherjunkiesâ€œ mutiert, ordnete FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz diese Personalie ein. In einer Aussendung kÃ¼ndigte er eine parlamentarische Anfrage zur Bestellung von Thierry an.

Volle AufklÃ¤rung gefordert

Rund um diese Personalie wÃ¼rden sich nÃ¤mlich zahlreiche Fragen stellen. Etwa, ob diese Position ausgeschrieben wurde und wenn ja, ob es mehrere Bewerber gab und wer schlieÃŸlich fÃ¼r die Auswahl Thierrys verantwortlich war. WÃ¶rtlich sagte Schnedlitz:

Ich fordere von Beate Meinl-Reisinger volle AufklÃ¤rung. In Zeiten des Budgetdesasters, fÃ¼r das diese Verlierer-Ampel der BevÃ¶lkerung eine Belastung nach der anderen umhÃ¤ngt, wÃ¤re es auch mÃ¶glich gewesen, diesen erst 2013 vom damaligen Ã–VP-AuÃŸenminister Sebastian Kurz geschaffenen Posten ganz zu streichen oder ihn zumindest kostensparend mit einem qualifizierten Beamten des AuÃŸenamts zu besetzen.