Gerald Loacker und Beate Meinl-Reisinger

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat das politische Handwerk des Postenschachers offenbar schnell gelernt. FÃ¼r den pinken Ex-Abgeordneten Gerald Loacker (links) wartet ein Top-Job in der EU.

Foto: Parlamentsdirektion/ Katie-Aileen Dempsey / Parlamentsdirektion/ Bubu Dujmic

Neos

10. MÃ¤rz 2026 / 07:55 Uhr

NÃ¤chster Postenschacher der Pinken fÃ¼r EU-Topjob regt sogar die Ã–VP auf

Wenn die Neos heute davon reden, sich gegen den in Ã–sterreich grassierenden Postenschacher zur Wehr setzen zu wollen, geben sich die Pinken nur noch der LÃ¤cherlichkeit preis. Denn zwei krasse FÃ¤lle zeigen, dass Beate Meinl-Reisinger und Co. dieses unsympathische Handwerk lÃ¤ngst gelernt haben. 

Aktuell geht es um den â€žVersorgungspostenâ€œ fÃ¼r den Ex-Nationalratsabgeordneten Gerald Loacker. Der 52-jÃ¤hrige vermeintliche Partei-GÃ¼nstling soll Mitglied des EuropÃ¤ischen Gerichtshofes werden. Die Neos haben – da schau her! – laut Regierungsprogramm das Vorschlagsrecht fÃ¼r einen der lukrativsten Posten in der EU.Â 

Kritik vom “Postenschacher-Lehrmeister”


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Da kommt sogar seitens des Koalitionspartners Ã–VP, sozusagen des â€žPostenschacher-Lehrmeistersâ€œ, Kritik auf: Es hÃ¤tte â€žzumindest einen Beigeschmackâ€œ, wenn bei einem parteiinternen Hearing herauskomme, â€ždass ein ehemaliger ParteifunktionÃ¤r, der nie in der Ã¶ffentlichen Verwaltung tÃ¤tig war, eher geeignet sein soll, als eine Ã¼ber alle Parteien hinweg anerkannte Expertin mit langjÃ¤hriger Erfahrung”, bemÃ¤ngelte der Nationalratsabgeordnete Jakob GrÃ¼ner von der Kanzlerpartei.

Neos-GrÃ¼ndung zur BekÃ¤mpfung der MissstÃ¤nde

Die Neos hÃ¤tten sÃ¤mtliche Werte mit dem Regierungseintritt geopfert, wenn jetzt ein Ex-Abgeordneter mit einem EU-Topjob versorgt werde, sagte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz in einer Aussendung. Noch am 8. Februar 2022 hÃ¤tten sich SPÃ– und Neos fÃ¼r verpflichtende Ã¶ffentliche Hearings fÃ¼r Spitzenposten der Republik, etwa an HÃ¶chstgerichten und auf EU-Ebene, ausgesprochen und entsprechende Initiativen angekÃ¼ndigt.

Damals habe der pinke GeneralsekretÃ¤r Douglas Hoyos erklÃ¤rt, dass sich die Neos vor zehn Jahren gegrÃ¼ndet hÃ¤tten, um genau derartige MissstÃ¤nde im politischen System aufzuzeigen und auch zu bekÃ¤mpfen. Nach mehr als vier Jahren sehe diese pinke Welt jedoch ganz anders aus, kritisierte Schnedlitz.Â 

12.000-Euro-Job fÃ¼r vermeintlichen Partei-GÃ¼nstling

Dass die Neos, seit sie an der Macht sind, ihre politischen VorsÃ¤tze offenbar gÃ¤nzlich Ã¼ber Bord geworfen haben und sich im allgemeinen Postenschacher-Spiel der Verlierer-Ampel wohlfÃ¼hlen, haben sie auch schon bei der Besetzung des Leiters der Stabsstelle Strategie und Planung im AuÃŸenamt bewiesen. Diesen 12.000-Euro-Job schanzten sie dem Ex-Neos-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Feri Thierry zu. Unzensuriert berichtete.Â 

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