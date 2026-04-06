Ã„rger bei GebÃ¼hrenzahler: Verlierer-Ampel geht bei ORF-Skandalen total auf Tauchstation

Die Verlierer-Ampel meldet sich zwar mit Binsenweisheiten zu Wort, wenn sich die eigenen MaÃŸnahmen als kaum wirksam erweisen (â€žWer weniger Sprit verbraucht, bezahlt wenigerâ€œ, Ã–VP-Kanzler Christian Stocker), doch bei den selbst geschaffenen Skandalen im ORF stellen sich Stocker, SPÃ–-Medienminister Andreas Babler und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger taub.Â

GrÃ¼ne wollen Strobl nicht mehr kennen

Selbst die GrÃ¼nen versuchen sich aus dem Schlamassel zu retten. In der vergangenen Nationalratssitzung, als FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker den Gagen-Kaiser Pius Strobl anprangerte, sah sich die grÃ¼ne Abgeordnete Sigrid Maurer genÃ¶tigt, die ZugehÃ¶rigkeit von Strobl zu den GrÃ¼nen in Abrede zu stellen. Dabei gilt der Mann, der auch eine 2,4-Millionen-Euro Pensionszahlung mÃ¶chte, sogar als GrÃ¼ndungsmitglied der GrÃ¼nen.

Wut der Ã–sterreicher wird immer grÃ¶ÃŸer

WÃ¤hrend sich die GrÃ¼nen also aus der AffÃ¤re ziehen wollen, obwohl sie als Regierungspartei in der schwarz-grÃ¼nen Koalition jahrelang dem Treiben zugeschaut haben, wartet die Ã–ffentlichkeit vergeblich auf Taten der Bundesregierung, um den ORF endlich zu reformieren. Der Wut der Ã–sterreicher wird immer grÃ¶ÃŸer, auch weil bekannt geworden ist, dass es unter der neuen Generaldirektorin Ingrid Thurnher offenbar so weitergeht wie bisher.

“Family Business” im ORF

Denn kaum war die Liste der Supergagen am KÃ¼niglberg verÃ¶ffentlicht, wurden gleich drei weitere Leistungspositionen mit Ã¼ppigen GehÃ¤ltern besetzt. Die unter der schwarz-grÃ¼nen Regierung zur Programmdirektorin aufgestiegene Stefanie Groiss-Horowitz lieÃŸ ihre Ehefrau Nina Horowitz bei der Besetzung des neuen Podcasts â€žLiebesgÂ´schichten und Heiratssachenâ€œ zum Zug kommen, wie Hafenecker in einer Aussendung kritisierte. Er nannte es â€žFamily Businessâ€œ.

Ein Drittel der Mitarbeiter verdient mehr als 100.000 Euro

Abseits des Transparenzberichts, in dem derORF jene 65 Mitarbeiter auflistet, die mehr als 170.000 Euro im Jahr verdienen (also etwas mehr als 12.000 Euro brutto im Monat), gibt es am KÃ¼niglberg 900 Angestellte, die immerhin auf 100.000 Euro im Jahr kommen. Das ist ein Drittel der ORF-BeschÃ¤ftigten. Zum Vergleich: Das mittlere Brutto-Jahreseinkommen der Ã–sterreicher liegt bei etwas mehr als 35.000 Euro im Jahr.

Einfuss auf grÃ¶ÃŸte Medienorgel des Landes

Dieses Gagen-Paradies wird zudem auch noch mit NebengeschÃ¤ften aufgefettet. Und die Verlierer-Ampel sieht tatenlos zu – und offenbar auch weg, wenn der Vorwurf einer sexuellen NÃ¶tigung das Image des Staatsfunks ruiniert und auf lange Sicht schÃ¤digt.

Der Grund liegt auf der Hand: Greifen Stocker, Babler und Meinl-Reisinger ein, indem sie die Politik aus dem vermeintlich unabhÃ¤ngigen ORF schmeiÃŸen, verliert die Verlierer-Ampel Einfluss in die grÃ¶ÃŸte Medienorgel des Landes. Also wird nicht mehr getan, als da und dort die Kosmetik verÃ¤ndert.