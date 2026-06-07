Neos-StaatssekretÃ¤r Josef â€žSeppâ€œ Schellhorn war unter anderem in Afrika unterwegs, doch auch ins benachbarte Deutschland fliegt er gerne auf Kosten der Steuerzahler.

Foto: Parlamentsdirektion/ Thomas Topf

Bundesregierung

7. Juni 2026 / 11:54 Uhr

â€žAchter-Seppâ€œ auf Reisen: Tausende Euro fÃ¼r Schellhorns AuslandsflÃ¼ge

Nicht nur Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger reist auf Steuerzahlerkosten durch die Welt, auch ihr Parteifreund, StaatssekretÃ¤r Josef Schellhorn, ist fleiÃŸig unterwegs. So reiste der dank seiner Dienstwagen-AffÃ¤re auch als â€žAchter-Seppâ€œ bekannte Schellhorn in die ghanaische Hauptstadt Accra, um dort das Ã¶sterreichische Kulturforum zu erÃ¶ffnen â€“ Kostenpunkt: 5.687,54 Euro.

Schellhorn und Kollegen fliegen durch Europa

Aufgedeckt wurde dies durch eine parlamentarische Anfrage der FPÃ–. Schellhorn war mit drei Mitarbeitern in der Business- und Economy-Class unterwegs. Daneben fÃ¼hrte es ihn zu weiteren Destinationen in Europa, etwa zu viert nach Berlin und BrÃ¼ssel. FÃ¼r die Flugtickets wurden insgesamt 2.160,71 Euro fÃ¤llig. Schellhorn und seine Kollegen reisten dabei zu einem Filmempfang der Berlinale, zu GesprÃ¤chen Ã¼ber Deregulierung und EntbÃ¼rokratisierung sowie zur Teilnahme an einer BuchprÃ¤sentation.


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Auch in Nachbarland Deutschland wird geflogen

Die Tickets fÃ¼r drei Personen zum Rat fÃ¼r AuswÃ¤rtige Angelegenheiten kosteten 2.496,60 Euro. Und obwohl Leipzig und Berlin auch problemlos mit dem Zug oder Auto erreichbar sind, wurde auch hier geflogen â€“ weitere 947,20 Euro wurden fÃ¤llig. Anlass der Reise waren die ErÃ¶ffnung des Ã–sterreich-Stands und des Traduki-Stands auf der Leipziger Buchmesse sowie der Auftakt des Festivals â€žMaerzMusikâ€œ der Berliner Festspiele mit dem Klangforum Wien.

Ohne Begleitung nahm Schellhorn an einem informellen Rat fÃ¼r AuswÃ¤rtige Angelegenheiten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew teil. Zudem war ein Mitarbeiter des AuÃŸenministeriums beim Political Tech Summit in Berlin zu Gast. Die dafÃ¼r angefallenen Flugkosten beliefen sich auf 856,59 Euro.

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