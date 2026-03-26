Spritpreisbremse zerlegt: Tausende Menschen machen ihrer EmpÃ¶rung Luft

Die Verlierer-Ampel fÃ¼hrt ab April 2026 eine neue Spritpreisbremse ein, mit der Autofahrer um rund zehn Cent pro Liter entlastet werden sollen. Da die Verbraucher am Ende davon kaum profitieren, ist der Frust groÃŸ. Am gestrigen Mittwoch hat das Parlament die MaÃŸnahmen beschlossen.

Mini-Entlastung bringt nur wenige Euro Ersparnis

Von zehn Cent entfallen etwa fÃ¼nf Cent auf eine vorÃ¼bergehende Senkung der MineralÃ¶lsteuer bei Benzin und Diesel, weitere fÃ¼nf Cent auf die Begrenzung der Gewinnmargen entlang der WertschÃ¶pfungskette, um sogenannte â€žKrisengewinneâ€œ zu vermeiden. Bei einem typischen Tankvorgang von 50 Litern ergibt sich damit eine Ersparnis von gerade einmal fÃ¼nf Euro.

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Autofahren bleibt teuer

Pendler, aber auch Haushalte im lÃ¤ndlichen Raum, die auf das Auto angewiesen sind, beklagen, dass Autofahren trotz der Bremse weiterhin teuer bleibt und sich daheim kaum eine spÃ¼rbare Entlastung einstellt. Kein Wunder also, dass groÃŸe Teile der BevÃ¶lkerung die MaÃŸnahme als symbolisch und politisch inszeniert wahrnehmen. Das zeigen auch die Reaktionen im Netz: Ã–VP-Kanzler Chrsitian Stocker meldete sich auf Facebook zu Wort: â€žWir setzen damit ein klares Zeichen: Wir stehen auf der Seite jener, die auf ihr Auto angewiesen sind und jetzt UnterstÃ¼tzung brauchenâ€œ, verkÃ¼ndete er dort. Und weiter:

Klar ist, dass die Preise weiterhin extrem volatil bleiben, solange der Krieg im Nahen Osten nicht endet. Klar ist aber auch, dass wir die Menschen in Ã–sterreich mit dieser Herausforderung nicht alleine lassen und als Staat nicht der Gewinner dieser Krise sein werden und wollen. Oberste PrioritÃ¤t ist und bleibt den Schaden fÃ¼r Ã–sterreich so gering wie mÃ¶glich zu halten und unser Land sicher durch diese herausfordernden Zeiten zu lenken.

â€žWie fÃ¼hlt man sich, wenn man das eigene Volk so extrem ausnimmt?â€œ

Die Reaktionen waren eindeutig, Ã¼ber eintausend Menschen zeigten sich Ã¼ber Stockers Wortmeldung empÃ¶rt. Hier einige Beispiele (Rechtschreibung im Original):

Geisteskrank was hier passiert in diesem Land. Das schafft wirklich nur Ã–sterreich. Posts Ã¼ber posts abzusetzen wie toll man ist, das man es schafft 5 cent pro Liter (bis zu 10 Cent pro Liter kÃ¶nnten es werden) (…) Wie kann ich dann hergehen mir einen darauf runterholen, mich darstellen wie der Endgegner wenn de facto nichts aber auch gar nix sich dadurch Ã¤ndert. Ich sehe einfach keine Bremseâ€¦ 10 Cent pro Liter billiger ergibt bei 50 Liter eine Ersparnis von 5 Euro. Wenn ich fÃ¼r 50 Liter Ã¼ber 100.- Euro zahlen muss, dann sind mir die 5.- Euro Ersparnis auch schon wurscht. Das Ganze ist doch nur eine Augenauswischerei. HÃ¤ttet Ihr Euch sparen kÃ¶nnenâ€¦. Wie fÃ¼hlt man sich wenn man das eigene Volk so extrem ausnimmt? Das ist eine verarsche jetzt haben wir schon eine Viererkette Koalition!!! Alle gegen Kickl ist die alte und neue Politik! Traurig, traurig! Diese Regierung! Wann haben Sie das letzte Mal eine TankfÃ¼llung selbst bezahlt? Einfach nur lÃ¤cherlich! …also dass sie sich noch im spiegel anschauen kÃ¶nnenâ€¦. Das ist keine Bremse, bestenfalls ein kaum spÃ¼rbares Bremserl!! Haltet ihr eigentlich alle fÃ¼r blÃ¶d???? Schleichts eich mehr kann man nicht sagen!! Diese Regierung spuckt dem eigenen Volk tÃ¤glich ins Gesicht und lÃ¤sst sich noch feiernÂ Sollte eine Regierung nicht eigentlich fÃ¼r das eigene Volk arbeiten? Ich frage fÃ¼r einen Freund Wenn man im WÃ¶rterbuch das Wort versagen sucht, findet man ein Foto von ihnen Herr Stocker!!! Ist Ihnen das eigentlich nicht peinlich???

FPÃ–-Konzept soll echte Entlastung bringen

Die Ampel-Regierung betont, die Spritpreisbremse verhindere Ã¼bermÃ¤ÃŸige Profitsteigerungen bei Energiekonzernen und sorge fÃ¼r eine kÃ¼rzere Ãœbertragung der Kosten an die Verbraucher. Gleichzeitig behauptet die Regierung, dass die MaÃŸnahme in den gesamtwirtschaftlichen Rahmen der Haushaltsâ€‘ und Steuerpolitik eingebettet sei und nicht als DauerlÃ¶sung gedacht werde. Die FPÃ– kritisiert die Bremse scharf und spricht von einer â€žNullnummerâ€œ. Die Freiheitlichen fordern, wie berichtet, unter anderem die Abschaffung der COâ‚‚â€‘Steuer und deutlich stÃ¤rkere Steuersenkungen, um die Belastung fÃ¼r Haushalte und Unternehmen spÃ¼rbar zu entlasten.

Teure Spritpreise heizen Inflation an

Die explodierten Spritpreise sorgen aber auch noch fÃ¼r ganz andere Probleme: Viele Menschen fÃ¼rchten steigende Lebenshaltungskosten, geringere Kaufkraft und die Gefahr von Arbeitsplatzverlusten. Statt langfristige Antworten auf die Probleme der Energieversorgung, MobilitÃ¤t und den sozialen Frieden, kommen von der Einheitspartei nur Diskussionen Ã¼ber kurzfristige Preisdeckel.