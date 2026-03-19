HÃ¶chstens 10 Cent: Spritpreisbremse bleibt deutlich hinter Italien und Osteuropa zurÃ¼ck

Gerade einmal fÃ¼nf Cent pro Liter sollen die Treibstoffpreise in Ã–sterreich sinken. Mit einer Kombination aus MargenbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Raffinerien und Tankstellen sowie einer Senkung der MineralÃ¶lsteuer erwartet die Bundesregierung eine Entlastung von rund zehn Cent, um den massiven Kostenanstieg an den ZapfsÃ¤ulen abzufedern. Alles sehr vage, und alles auch erst ab April.

Vergleich zeigt Mini-LÃ¶sung

Aus Sicht der FPÃ– ist dieses Paket jedoch nichts anderes als ein â€žTropfen auf den heiÃŸen Steinâ€œ und bleibt im internationalen Vergleich deutlich hinter anderen LÃ¤ndern zurÃ¼ck.

So hat die rechtskonservative Regierung von Giorgia Meloni in Italien die Steuern auf Benzin und Diesel per Dekret wirklich drastisch verringert. Laut Meloni fallen die Preise â€žum 25 Cent pro Liter fÃ¼r alleâ€œ â€“ und zwar sofort.

ZusÃ¤tzliche Entlastungen fÃ¼r Wirtschaft

ZusÃ¤tzlich werden Speditionen durch Steuergutschriften entlastet, um zu verhindern, dass die hÃ¶heren Treibstoffkosten auf andere Verbraucherpreise durchschlagen.

Flankiert wird das Paket von einem â€žAntispekulationsmechanismusâ€œ, der die Endverbraucherpreise strikt an die Entwicklung der RohÃ¶lpreise koppeln soll. Ungerechtfertigte PreiserhÃ¶hungen wÃ¼rden so sofort unterbunden, gleichzeitig sollen Tankstellen und Ã–lkonzerne bei sinkenden Ã–lpreisen zu Preissenkungen gezwungen sein.

Mehr als doppelt so hohe direkte Entlastung

Italien reagiert auf die wirtschaftlichen Turbulenzen mit einer mehr als doppelt so hohen direkte Entlastung pro Liter als Ã–sterreich.

FÃ¼nf Euro pro TankfÃ¼llung

FÃ¼r einen durchschnittlichen 50-Liter-Tank bedeutet die Ã¶sterreichische MaÃŸnahme eine Ersparnis von rund 2,5 bis hÃ¶chstens fÃ¼nf Euro ab April. Die Italiener sparen ab sofort 12,5 Euro pro TankfÃ¼llung.

Angesichts eines Kostenanstiegs von mehreren Dutzend Cent pro Liter seit Jahresbeginn ist die MaÃŸnahme der Bundesregierung aus freiheitlicher Sicht weit von einer echten Entlastung entfernt. FPÃ–-Obmann Herbert Kickl spricht von einem â€žfaulen Kompromissâ€œ zwischen Ã–VP und SPÃ–, der nur einen Bruchteil der Mehrbelastung kompensiere und fÃ¼r Autofahrer, Pendler und Unternehmen kaum spÃ¼rbar sei.

Keine echte Entlastung

Besonders kritisch sieht die FPÃ– die budgetpolitische Einbettung der MaÃŸnahme. Die Regierung betone, dass die steuerliche Entlastung â€žaufkommensneutralâ€œ sein mÃ¼sse und daher gegenfinanziert werde.

FÃ¼r Kickl ist das ein Hinweis darauf, dass Ã–sterreich sich durch das EU-Defizitverfahren selbst die HÃ¤nde gebunden habe. Das Land stehe â€žunter der Fuchtel BrÃ¼sselsâ€œ und kÃ¶nne sich finanziell kaum noch eigenstÃ¤ndig bewegen.

Niedrigere Treibstoffpreise bei Nachbarn

Hinzu kommt der Vergleich mit unmittelbaren Nachbarstaaten. Bereits jetzt, so die FPÃ–, zeige der Blick Ã¼ber die Grenze, dass LÃ¤nder wie Slowenien, die Slowakei oder Ungarn deutlich niedrigere Treibstoffpreise aufweisen als Ã–sterreich.

Viele Autofahrer wÃ¼ssten das aus eigener Erfahrung und tankten, wo immer mÃ¶glich, jenseits der Grenze. Die nun angekÃ¼ndigte Reduktion um fÃ¼nf bis zehn Cent pro Liter sei viel zu gering, um diesen strukturellen Nachteil auszugleichen.

Forderung nach Aus fÃ¼r COâ‚‚-Steuer

Aus Sicht der FPÃ– liegt der Kern des Problems in der â€žnationalen COâ‚‚-Strafsteuerâ€œ. Diese verteuere das Leben kÃ¼nstlich und treffe vor allem Pendler und Familien.

Allein beim Tanken bedeute die COâ‚‚-Bepreisung eine zusÃ¤tzliche Belastung von rund 15 Cent pro Liter Benzin und 16,5 Cent pro Liter Diesel. FÃ¼r Haushalte summiere sich das auf etwa 150 Euro pro Jahr allein beim Treibstoff, beim Heizen mit Gas auf durchschnittlich weitere 180 Euro jÃ¤hrlich.

MaÃŸnahmen fÃ¼r echte Entlastung

Eine Entlastung von fÃ¼nf bis zehn Cent pro Liter reiche kaum aus, um die COâ‚‚-Mehrbelastung Ã¼berhaupt zu neutralisieren, geschweige denn die gesamte Kostenlawine zu stoppen.

Aus freiheitlicher Sicht wÃ¤re eine umfassende Senkung von Mehrwertsteuer, MineralÃ¶lsteuer und insbesondere die Abschaffung der COâ‚‚-Bepreisung notwendig, um von einer echten Entlastung sprechen zu kÃ¶nnen.