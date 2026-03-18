Mini-Paket statt echte Entlastung: FÃ¼nf Cent weniger Steuern auf Benzin und Diesel

Fast zwei Euro kostet der Liter Diesel zurzeit â€“ und wÃ¤hrend vor allem die arbeitende BevÃ¶lkerung unter der Preisexplosion leidet, kommt von der Verlierer-Ampel lediglich eine Mini-Entlastung.

Entlastungspaket nur Tropfen auf den heiÃŸen Stein

Nach einem ersten Sofortpaket soll nun eine Novelle des Preis- und MineralÃ¶lsteuergesetzes folgen. Viel profitieren werden die Verbraucher von den PlÃ¤nen von Ã–VP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger jedoch nicht: Durch den MaÃŸnahmenmix werden Benzin und Diesel voraussichtlich nur um wenige Cent pro Liter gÃ¼nstiger.

FÃ¼nf Cent weniger Steuern als groÃŸer Wurf?

Dies setzt sich zusammen aus einer Steuersenkung um fÃ¼nf Cent pro Liter und Margenbegrenzungen entlang der WertschÃ¶pfungskette. Die Steuerentlastung sei budgetneutral und proportional zu den Mehreinnahmen des Staates durch hÃ¶here Preise, heiÃŸt es. Margen sollen per Verordnung eingefroren werden, um auÃŸerordentliche Gewinne von Energieunternehmen zu verhindern und die Versorgung zu sichern.

Mini-Rabatt gegen â€žvolkswirtschaftliche Verwerfungenâ€œ

Die Instrumente sollen bei â€žvolkswirtschaftlichen Verwerfungenâ€œ gelten, etwa wenn Benzin- oder Dieselpreise innerhalb von zwei Monaten um 30 Prozent steigen. Die Regierung kÃ¶nne flexibel per monatlich befristeten Verordnungen eingreifen. Die Preisbildung basiere auf internationalen Notierungen, BIO-Compliance-Kosten, der Pflichtnotstandsreserve und einer â€žvolkswirtschaftlich gerechtfertigtenâ€œ Marge.

Ab April in Kraft, ab 2027 schon wieder weg

Die wenigen Cent Einsparungen gibt es jedoch nicht sofort: Die gesetzlichen Grundlagen sollen spÃ¤testens am 1. April 2026 in Kraft treten und zum 31. Dezember 2026 auch schon wieder auslaufen. Bei Versorgungsrisiken kÃ¶nnten die MaÃŸnahmen ausgesetzt werden, wenn nÃ¶tig auch verlÃ¤ngert werden.