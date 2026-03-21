Kickl stellt Stocker vor Wahl: Entweder Geld fÃ¼r Selenskyj oder fÃ¼r heimische Autofahrer!

Die Verlierer-Ampel hat sich mit ihrem Beschluss, dass Tankstellen die Spritpreise nur drei Mal pro Woche erhÃ¶hen dÃ¼rfen, zur Lachnummer der Nation gemacht. Am Montag, in einer Nationalrats-Sondersitzung, will man diese Blamage reparieren. Ein freiheitliches Gegenmodell zur Entlastung an der ZapfsÃ¤ule macht der Regierung aber einen Strich durch die Rechnung.

Spritpreis-Senkung ohne Trickserei

â€žGeld fÃ¼r Wolodymyr Selenskyj, oder fÃ¼r heimische Autofahrerâ€œ, stellt FPÃ–-Chef Herbert Kickl die Ampel-Regierung vor ein Ultimatum. Der Chef der grÃ¶ÃŸten Oppositionspartei wird bei der Nationalrats-Sondersitzung einen Plan vorlegen, der die Autofahrer â€žtatsÃ¤chlich entlastet – und zwar spÃ¼rbar und ohne Tricksereiâ€œ. Demnach soll die MineralÃ¶lsteuer halbiert und die CO2-Steuer ersatzlos gestrichen werden. Das hÃ¤tte eine Senkung um 44 Cent pro Liter Benzin und 40 Cent bei einem Liter Diesel zur Folge.Â

Ende der Ukraine-Hilfen

In einer Aussendung, die unzensuriert vorliegt, wird auch die Gegenfinanzierung des FPÃ–-Modells vorgestellt. Mit einem Ende der Ukraine-Hilfen sollen 2,4 Milliarden Euro gespart werden. Dabei handelt es sich um das von der EU geplante 90-Milliarden-Euro-Darlehen fÃ¼r die Ukraine, fÃ¼r das Ã–sterreich Ã¼ber den EU-BeitragsschlÃ¼ssel (2,65 Prozent) fÃ¼r rund 2,4 Milliarden Euro haftet. Dieses Geld, so Kickl, werde nie zurÃ¼ckgezahlt und die Haftung damit schlagend. Die restliche Milliarde Euro fÃ¼r das insgesamt 3,4 Milliarden Euro teure FPÃ–-Paket kÃ¶nne durch das Streichen ideologischer Klima- und TransformationsfÃ¶rderungen sowie durch Tanktourismus und Konjunktureffekte realisiert werden, ist sich Kickl sicher.Â

Placebo und altbekannter Murks

Im Gegensatz dazu ist die Bundesregierung dazu bereit, bis zu zehn Cent pro Liter zurÃ¼ckzugeben – aber auch nur vielleicht dann, wenn die Preise im Zweimonats-Vergleich um mehr als 30 Prozent ansteigen. Dieses Modell brÃ¤chte laut Kickl keine echte Entlastung und sei wie so oft ein reines Placebo und ein altbekannter Murks, â€žden wir von der Verlierer-Ampel auch schon von den Mietpreisen, dem Strompreis und den Grundnahrungsmitteln kennenâ€œ.

Sieht also ganz danach aus, als wÃ¼rden die Freiheitlichen nicht jene Partei sein, die der Regierung am Montag zu der notwendigen Zweidrittelmehrheit im Parlament verhilft, um ihre Spritpreisbremse durchzusetzen. Auch die GrÃ¼nen sollen dazu noch nicht bereit sein.Â

Marterbauer fordert neue Steuereinnahmen

Dass der von Ã–VP, SPÃ– und Neos vorgeschlagene Plan zur KrisenbewÃ¤ltigung an den ZapfsÃ¤ulen die Ã–sterreicher auf der anderen Seite noch mehr belasten wird, machte SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer im Ã–1-Morgenjournal unmissverstÃ¤ndlich klar. Da forderte Marterbauer eine â€žbudgetneutrale LÃ¶sungâ€œ. HeiÃŸt: Es mÃ¼ssen anderswo Steuereinnahmen her. Woher sagte Marterbauer nicht. DafÃ¼r kÃ¼ndigte er fÃ¼r das nÃ¤chste Doppelbudget 2027 und 2028 ein weiteres Sparpaket an – etwa die Abschaffung des Familienbonus, das Aus fÃ¼r klimaschÃ¤dliche Subventionen oder die gÃ¤nzliche RÃ¼cknahme der Abschaffung der â€žkalten Progressionâ€œ.