Herbert Kickl

Ã–VP-Kanzler Christian Stocker plappert FPÃ–-Chef Herbert Kickl (Bild) zwar nach, an den ZapfsÃ¤ulen Ã¤ndert sich fÃ¼r die Autofahrer aber nichts.

Foto: FPÃ–

Teuerung

11. MÃ¤rz 2026 / 06:17 Uhr

Spritpreise: â€žPapageiâ€œ Stocker setzt offenbar auf Politik von Kickl

â€žDie Regierung darf nicht zum Krisengewinner auf Kosten der Ã–sterreicher werden!â€œ, posaunte FPÃ–-Chef Herbert Kickl zu den hohen Spritpreisen am Montag, 9. MÃ¤rz, via Aussendung hinaus. Wenige Stunden spÃ¤ter betete Ã–VP-Kanzler Christian Stocker Kickls Forderung nach: â€žDer Staat dÃ¼rfe nicht zum Krisenprofiteur werdenâ€œ.

Nur AnkÃ¼ndigung

Der Kanzler sprach sich fÃ¼r eine Senkung der Steuern auf Sprit aus. Das war es auch schon. Denn wÃ¤hrend Nachbarstaaten wie Ungarn, Tschechien oder die Slowakei reagierten und der BevÃ¶lkerung mit ihrem Eingreifen das Autofahren weiterhin leistbar machten, mÃ¼ssen die Ã–sterreicher bei den ZapfsÃ¤ulen auch nach der Stocker-Aussage tief in die Tasche greifen. Bleibt es also auch hier, wie so oft in der Verlierer-Ampel, nur bei der AnkÃ¼ndigung?


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Mehrwertsteuer massiv senken

Kickl sagte, wie es geht: Die CO2-Steuer mÃ¼sse umgehend abgeschafft und die Mehrwertsteuer sowie die MineralÃ¶lsteuer auf Diesel und Benzin massiv gesenkt werden. Die Verlierer-Ampel dÃ¼rfe nicht lÃ¤nger tatenlos zuschauen, wie die Menschen an den ZapfsÃ¤ulen finanziell ausbluten und sie auch noch mit Verbrauchssteuern eiskalt abzocken! Mehr als die HÃ¤lfte des Treibstoffpreises flieÃŸe nÃ¤mlich direkt in den StaatssÃ¤ckel des Finanzministers. Mit jedem Tag der Arbeitsverweigerung mache sich diese Regierung somit zum Krisengewinnler auf Kosten der Ã–sterreicher!

Studien und Analysen zu den Treibstoffpreisen zu beauftragen, wie es die Regierung aktuell mache, sei ein â€žschwarz-rot-pinker Schlag ins Gesicht aller Autofahrer, Pendler und Unternehmen”, sagte Kickl an die Adresse von Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger.Â 

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

16.

Juni

14:08 Uhr
16. Juni 2026

Falsche Angaben in Mindestsicherungs-Antrag: Syrerin kassierte jahrelang ab

16. Juni 2026

Trotz Krieg und Korruption: EU startet Beitrittsverhandlungen mit Ukraine und Moldau

16. Juni 2026

Wenn keine Sekten da sind: Bundesstelle stÃ¶rt sich jetzt an Windkraft-Kritikern

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Christian Hafenecker rÃ¤umt mit der ORF-Wahl auf!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.