Spritpreise Ã¼ber zwei Euro: FPÃ– rechnet mit Regierung ab

Die Spritpreise explodieren wieder: Ãœber zwei Euro muss man teilweise fÃ¼r Benzin und Diesel zahlen. Die Mini-Spritpreisbremse der Verlierer-Ampel kann dagegen wenig ausrichten.

Preisexplosion dank Regierungsversagen

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz kritisierte die stark gestiegenen Preise als Folge eines â€žTotalversagensâ€œ der Regierung. Die eingefÃ¼hrte Spritpreisbremse sei wirkungslos. Er bezeichnete die Bundesregierung als handlungsunfÃ¤hig und erklÃ¤rte:

Diese Regierung ist am Ende. Sie hat keinerlei LÃ¶sungskompetenz fÃ¼r die echten Probleme der Menschen. Diese Regierung hat sich selbst offenbar aufgegeben und ist allein aufgrund ihrer katastrophalen Spritpreis-Politik lÃ¤ngst rÃ¼cktrittsreif.

Teuerung und Schuldenkrise gehen weiter

Zudem warf Schnedlitz der Regierung vor, die Teuerung nicht in den Griff zu bekommen und trotz hoher Steuereinnahmen die Staatsverschuldung weiter zu erhÃ¶hen. Auch die von der SPÃ– als groÃŸer Wurf verkaufte Mini-Mehrwertsteuersenkung kritisierte er als wirkungslos: â€žDie SPÃ– feiert sich fÃ¼r eine Mehrwertsteuersenkung, die im Alltag der Menschen verpufft.â€œ

Blaues Spritpreismodell wÃ¼rde Abhilfe schaffen

Der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r forderte die Umsetzung des freiheitlichen Spritpreismodells. â€žDas ist der einzige Weg, um den Preis-Tsunami an der ZapfsÃ¤ule zu stoppen und unsere Wirtschaft zu entlastenâ€œ, stellte er klar.

Die FPÃ– hatte, wie berichtet, ein eigenes Konzept gegen die Spritpreisexplosion vorgestellt. Das Rezept war denkbar einfach: Die COâ‚‚-Steuer sollte ersatzlos gestrichen und die MineralÃ¶lsteuer halbiert werden. Jede TankfÃ¼llung sollte dadurch bei Benzin um 44 Cent und bei Diesel um 40 Cent gÃ¼nstiger werden. Die dafÃ¼r notwendigen 3,4 Milliarden Euro sollten durch den Stopp der Ukraine-Hilfen sowie die Streichung ideologischer KlimafÃ¶rderungen eingespart werden.