Wahl des UN-GeneralsekretÃ¤rs: Fast nur Linke im Rennen um Guterres-Nachfolge

Sechs Bewerber treten in New York vor die WeltÃ¶ffentlichkeit. Vier davon tragen klar linke oder sozialistische Biografien, einer kommt aus dem Umfeld des argentinischen PrÃ¤sidenten Javier Milei, einer aus dem Zentrum. Die AnhÃ¶rungen zur Nachfolge des UN-GeneralsekretÃ¤rs AntÃ³nio Guterres sind angelaufen.

Sozialistin, Progressive und Multilateralisten

Michelle Bachelet, zweimalige chilenische PrÃ¤sidentin und Mitglied der Sozialistischen Partei, steht ganz vorn. Die frÃ¼here Hohe Kommissarin fÃ¼r Menschenrechte und Ex-Chefin von UN Women formuliert in ihrer Bewerbung den Wunsch, VerÃ¤nderungen â€žim Einklang mit unseren gemeinsamen Interessenâ€œ zu bewÃ¤ltigen und â€žWege zum Friedenâ€œ zu ebnen. Neben ihr bewirbt sich Rebeca Grynspan aus Costa Rica, Ã–konomin und frÃ¼here VizeprÃ¤sidentin, die dem sozialdemokratischen Partido LiberaciÃ³n Nacional angehÃ¶rt. Die UNCTAD-Chefin nennt sich selbst â€žreformorientierte Multilateralistinâ€œ.

Carolyn Rodrigues-Birkett, Guyanas UNO-Botschafterin und frÃ¼here AuÃŸenministerin der Peopleâ€™s Progressive Party, will die Organisation â€žneu bekrÃ¤ftigen, reformieren und mobilisierenâ€œ. MarÃ­a Fernanda Espinosa aus Ecuador, einst AuÃŸen- und Verteidigungsministerin unter Rafael Correa und VizeprÃ¤sidentin der Alianza PAIS, fordert in ihrer Bewerbung â€žErgebnisseâ€œ statt weiterer Bekenntnisse zum Multilateralismus. Alle vier kommen aus dem lateinamerikanischen Raum und stehen fÃ¼r die Ã¼bliche UNO-Rhetorik von globalem Engagement, Geschlechtergerechtigkeit und kollektiven LÃ¶sungen.

Ein Argentinier und ein Senegalese aus der Mitte als AuÃŸenseiter

Rafael Grossi, der amtierende Chef der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde, ist der einzige Kandidat, den das von Milei gefÃ¼hrte Argentinien nominiert hat. Der Karrierediplomat betont in seiner Bewerbung, multilaterale Institutionen kÃ¶nnten â€žauch in Zeiten der Spaltung echte, positive Wirkung erzielenâ€œ. Macky Sall, frÃ¼herer PrÃ¤sident Senegals und GrÃ¼nder der zentristischen Alliance for the Republic, spricht von einem â€žneu gestalteten Multilateralismusâ€œ und der UnterstÃ¼tzung des Globalen SÃ¼dens. Nach der informellen Kontinentalrotation â€“ nach Afrika, Asien und Europa ist Lateinamerika an der Reihe â€“ gelten seine Chancen als gering.

Eine Frau muss es sein â€“ und mÃ¶glichst links

Guterres selbst erklÃ¤rte im JÃ¤nner bei seiner Jahresauftaktpressekonferenz, es sei â€žeindeutig Zeit fÃ¼r eine Frauâ€œ an der Spitze der Vereinten Nationen. Die PrÃ¤sidentin der Generalversammlung, Annalena Baerbock, hatte sich ebenfalls dafÃ¼r ausgesprochen. Noch nie stand eine Frau an der Spitze der Organisation. Die meisten der jetzt angetretenen Frauen kommen aus linken oder sozialdemokratischen Parteien und Apparaten.