Die FPÃ– will zeigen, wie gÃ¼nstiges Tanken wirklich geht und lÃ¤dt am morgigen Sonntag in die Brunnentankstelle in Wien-Ottakring.

Foto: FPÃ–

Teuerung

21. MÃ¤rz 2026 / 14:55 Uhr

Tanken zu FPÃ–-Preisen: Freiheitliche demonstrieren ihr Entlastungs-Modell

Die Spritpreise explodieren, und wÃ¤hrend es von der Verlierer-Ampel nur eine Mini-Entlastung gibt, will die FPÃ– zeigen, wie billig tanken wirklich geht: Am morgigen Sonntag um 16 Uhr in Wien-Ottakring kann an der der Brunnentankstelle (Brunnengasse 4) Super fÃ¼r nur 1,32 Euro pro Liter und Diesel fÃ¼r 1,52 Euro getankt werden â€“ spÃ¼rbar gÃ¼nstiger als der aktuelle Marktdurchschnitt.

Das FPÃ–-Modell: Sofort 44 Cent Ersparnis

FPÃ–-Chef Herbert Kickl hatte das blaue Modell vorgelegt: COâ‚‚-Steuer ersatzlos streichen, MineralÃ¶lsteuer halbieren. Jede TankfÃ¼llung soll dann um 44 Cent bei Benzin und um 40 Cent bei Diesel gÃ¼nstiger werden. Auch die Finanzierung ist laut den Freiheitlichen klar: 3,4 Milliarden Euro kÃ¶nne man durch den Stopp der Ukraine-Hilfen und die Streichung ideologischer Klima-FÃ¶rderungen sparen, so das Argument.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Echte LÃ¶sung statt Ampel-Kompromiss

WÃ¤hrend Ã–VP, SPÃ– und Neos mit Zehn-Cent-Kompromissen weben, verspricht die FPÃ– eine echte LÃ¶sung. Kickl zerlegte das Regierungsversprechen: Zu wenig, zu spÃ¤t, zu kompliziert. Vor Ort in Ottakring sollen auch der Wiener Landesparteiobmann Dominik Nepp und GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz sein.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

26.

Juni

14:30 Uhr
26. Juni 2026

Strenge Regeln in AsylunterkÃ¼nften werden endlich umgesetzt

26. Juni 2026

Trotz leerer Kassen: Rot-pinkes Wien schenkt der Ukraine 14 Feuerwehrautos

26. Juni 2026

Linke rasten aus, als belgischer und dÃ¤nischer Politiker Ã¼ber Massenmigration sprechen

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Die Ã–VP ist eine Partei der Scheinheiligkeit!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.