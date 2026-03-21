Tanken zu FPÃ–-Preisen: Freiheitliche demonstrieren ihr Entlastungs-Modell

Die Spritpreise explodieren, und wÃ¤hrend es von der Verlierer-Ampel nur eine Mini-Entlastung gibt, will die FPÃ– zeigen, wie billig tanken wirklich geht: Am morgigen Sonntag um 16 Uhr in Wien-Ottakring kann an der der Brunnentankstelle (Brunnengasse 4) Super fÃ¼r nur 1,32 Euro pro Liter und Diesel fÃ¼r 1,52 Euro getankt werden â€“ spÃ¼rbar gÃ¼nstiger als der aktuelle Marktdurchschnitt.

Das FPÃ–-Modell: Sofort 44 Cent Ersparnis

FPÃ–-Chef Herbert Kickl hatte das blaue Modell vorgelegt: COâ‚‚-Steuer ersatzlos streichen, MineralÃ¶lsteuer halbieren. Jede TankfÃ¼llung soll dann um 44 Cent bei Benzin und um 40 Cent bei Diesel gÃ¼nstiger werden. Auch die Finanzierung ist laut den Freiheitlichen klar: 3,4 Milliarden Euro kÃ¶nne man durch den Stopp der Ukraine-Hilfen und die Streichung ideologischer Klima-FÃ¶rderungen sparen, so das Argument.

Echte LÃ¶sung statt Ampel-Kompromiss

WÃ¤hrend Ã–VP, SPÃ– und Neos mit Zehn-Cent-Kompromissen weben, verspricht die FPÃ– eine echte LÃ¶sung. Kickl zerlegte das Regierungsversprechen: Zu wenig, zu spÃ¤t, zu kompliziert. Vor Ort in Ottakring sollen auch der Wiener Landesparteiobmann Dominik Nepp und GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz sein.