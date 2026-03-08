FPÖ-Chef Kickl erteilt Babler nach seiner Peinlich-Kritik eine Lektion

Als schwer angeschlagener SPÖ-Chef wollte Andreas Babler gestern, Samstag, bei den Delegierten am Parteitag in Wien mit einem Frontal-Angriff gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl punkten. Doch der Rundumschlag gegen die Blauen fiel ziemlich peinlich aus.

“Autokratische Vorbilder”

Babler nannte US-Präsident Donald Trump, Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán und Russlands Präsidenten Wladimir Putin als „Haberer“ von Kickl. Zudem seien diese „autokratische Vorbilder der FPÖ“. Und dann meinte er: Kickl solle sich doch heute an die Tankstellen begeben und den Menschen erklären, wieso die Spritpreise so hoch seien – „weil diese Vorbilder schon wieder eine Region in der Welt angezündet haben“.

Kickl reagierte auf die Babler-Attacke via Facebook: