QuerschÃ¼sse gegen Babler aus der Steiermark: SPÃ– kritisiert sich bei Spritpreisbremse selbst

WÃ¤hrend SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler die Mini-Spritpreisbremse von wenigen Cent als “historischen Schritt” feiert, beklagt Steiermark-Chef Max Lercher steigende Spritpreise und unterstÃ¼tzt Pendlerinitiativen â€“ eine Selbstkritik an der eigenen Bundespolitik. Nun soll es laut Lercher der freiheitliche Landeshauptmann Mario Kunasek richten.

SPÃ–-Lercher kommt in RealitÃ¤t an

Am Standort Stolzalpe des Landeskrankenhaus Murtal pendelt die Mehrheit der 580 Mitarbeiter tÃ¤glich, da Ã¶ffentliche Verkehrsmittel fehlen â€“ vor allem PflegekrÃ¤fte und Zivildiener sind betroffen. Betriebsrat Andreas Kogler warnt: “Jetzt geht es endgÃ¼ltig nicht mehr!” und fordert SofortmaÃŸnahmen in der Pendler-Initiative. Lercher nutzt diesen Aufschrei, um Bund und Land anzugreifen und eine “Schutzschirm” fÃ¼r Pendler einzufÃ¼hren. Auf Facebook schrieb er:

Wenn ein groÃŸer Teil des Einkommens direkt fÃ¼rs Tanken draufgeht, zeigt das, wie ernst die Lage ist. Steigende Spritpreise und lange Pendelwege bringen viele an ihre finanziellen Grenzen. Das ist aktuell die LebensrealitÃ¤t vieler Steirerinnen und Steirer.

Jetzt soll es blauer Landeshauptmann richten

Jetzt brauche es entschlossenes Handeln auf allen politischen Ebenen, meinte der SPÃ–-Landeschef: Nicht nur der Bund, sondern auch das Land seien gefordert, MaÃŸnahmen zu setzen, um die Menschen zu entlasten. Die Steiermark kÃ¶nne hier vorangehen â€“ “mit einer Anhebung der Pendlerbeihilfe und der Ã–ffnung der Landestankstellen”.

Lercher will sich fÃ¼r Fehler der Verlierer-Ampel bei Kunasek abputzen

Die Verlierer-Ampel steht unter Druck, da die Steiermark unter FPÃ–-Landeshauptmann Kunasek nach dem fulminanten Wahlsieg 2024 eigene Wege geht. Lercher wirft Kunasek Wortbruch vor, etwa beim Regionalen Strukturplan Gesundheit, und kritisiert Stillstand in Industrie und Sozialem. Indem er sich nun fÃ¼r Pendler starkmacht, putzt Lercher also nun die Fehler der Ampel-Regierung â€“ die Babler mittrÃ¤gt â€“ an Kunaseks Koalition ab.