Kind am Klavier

Die Ausbildung fÃ¼r Kinder ist nach der drastischen GebÃ¼hren-ErhÃ¶hung an Wiener Musikschulen fÃ¼r viele Eltern nicht mehr mÃ¶glich (Symbolbild).

Foto: nightowl / pixabay.com

Teuerung

5. MÃ¤rz 2026 / 09:14 Uhr

Drastische GebÃ¼hren-ErhÃ¶hung bei Musikschulen in Wien sorgt fÃ¼r EmpÃ¶rung

Wenn die Wiener am Ende des Monats kein Geld mehr in der Brieftasche haben, obwohl die Verlierer-Ampel vorgeblich fÃ¼r finanzielle Entlastung sorgt, hat das vor allem mit extremen GebÃ¼hren-ErhÃ¶hungen zu tun. Eine Mutter aus Wien-Favoriten weiÃŸ ein Lied davon zu singen. 

Statt 1.000 Euro nun 1.700 Euro

Die Dame, die anonym bleiben mÃ¶chte, deren Name der Redaktion aber bekannt ist, prangerte in einem Schreiben an unzensuriert an, dass sie von der Musikschule Favoriten ein Schreiben erhalten habe, das sie sprichwÃ¶rtlich vom Sitz gerissen hat. Denn statt bisher 1.000 Euro muss die Mutter von vier Kindern, die allesamt in der Musikschule unterrichtet werden, ab dem neuen Schuljahr im September 1.700 Euro zahlen. GegenÃ¼ber unzensuriert sagte sie:Â 


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Im JÃ¤nner bekam ich den Brief mit der GebÃ¼hrenerhÃ¶hung. ZunÃ¤chst dachte ich mir nichts dabei, schlieÃŸlich wird alles teurer. Dann las ich den Brief genau . Dadurch, dass keine GeschwisterermÃ¤ÃŸigung mehr gewÃ¤hrt wird, erhÃ¶hen sich meine Kosten um 70 Prozent!

Zwei Kinder mÃ¼ssen abgemeldet werden

Sie sei nun dazu gezwungen, zwischen ihren Kindern zu wÃ¤hlen – zwei mÃ¼ssten von der Musikschule abgemeldet werden, â€ždenn alle vier sind fÃ¼r mich nicht finanzierbarâ€œ. Traurig fÃ¼gte sie hinzu: â€žIch dachte eigentlich immer, dass der Stadt Wien der Ruf als Weltstadt der Musik etwas wert ist – dass in die Ausbildung des Nachwuchses investiert wirdâ€œ.

Soziale ErmÃ¤ÃŸigungen mÃ¶glich

In der Musikschule Favoriten bestÃ¤tigte eine Dame, die zufÃ¤llig am Telefon war, die drastische GebÃ¼hren-ErhÃ¶hung. NÃ¤heres solle aber die Leiterin der Musikschule, Frau F., â€ždie Sie gerne zurÃ¼ckruftâ€œ, erklÃ¤ren. Der RÃ¼ckruf erfolgte nie, die Musikschul-Leiterin war auch nach mehrmaligen Anrufen nicht zu erreichen. 

Heute, Donnerstag, erreichte unzensuriert dann doch ein Anruf von der Ã–ffentlichkeitsarbeit der Wiener Musikschulen. Die Dame bestÃ¤tigte die GebÃ¼hren-ErhÃ¶hung, man sei – wie alle anderen Abteilungen auch – an die Budget-Vorgaben der Stadt gebunden. TatsÃ¤chlich werde es keine Geschwister-ErmÃ¤ÃŸigungen mehr geben, es gebe aber soziale ErmÃ¤ÃŸigungen, die vom Einkommen der Eltern abhÃ¤ngig und im Einzelfall zu prÃ¼fen wÃ¤ren.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

5.

Juni

07:58 Uhr
5. Juni 2026

FÃ¼r Stocker und Co. wird es eng: Jeder zweite Ã–sterreicher wÃ¼nscht sich Neuwahlen

4. Juni 2026

Ukraine und Moldau rÃ¼cken nÃ¤her an EU-BeitrittsgesprÃ¤che heran

4. Juni 2026

400.000 Euro: Reisefreudiges AuÃŸenministerium sorgt fÃ¼r hohe Flugausgaben

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Sehenswert: FPÃ–-Spanring hÃ¤lt der Einheitspartei beim Asylversagen schonungslos den Spiegel vor!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.