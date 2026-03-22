Die Billig-Tanken-Aktion der FPÃ– war ein voller Erfolg und begeisterte zahlreiche Autofahrer (v.l.n.r.: FPÃ–-Wien-Klubobmann Maximilian Krauss, Landesparteiobmann Dominik Nepp und GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz).

Foto: FPÃ– Wien

Teuerung

22. MÃ¤rz 2026 / 20:03 Uhr

GroÃŸer Andrang und begeisterte Autofahrer: Blaue Tank-Aktion war voller Erfolg

Mit einem eigenen Konzept will die FPÃ– die Explosion der Spritpreise stoppen und demonstrierte die Idee mit einer Aktion, die bei den Wienern gut ankam.

Echte Entlastung statt Mini-Rabatt

Der Vorschlag der Freiheitlichen: Die COâ‚‚-Steuer soll ersatzlos gestrichen und die MineralÃ¶lsteuer halbiert werden. Jede TankfÃ¼llung soll dann um 44 Cent bei Benzin und um 40 Cent bei Diesel gÃ¼nstiger werden. Finanzieren kÃ¶nne man das durch den Stopp der Ukraine-Hilfen sowie durch Einsparungen bei ideologischen KlimafÃ¶rderungen, argumentiert die Partei. Von der Ampel-Regierung waren zuvor nur sehr halbherzige Initiativen gekommen. So soll unter anderem die Senkung der MineralÃ¶lsteuer fÃ¼r eine kleine Entlastung von etwa zehn Cent pro Liter sorgen.


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Blaue Prominenz, Gutscheine und gÃ¼nstiger Sprit

Um zu zeigen, wie viel die Menschen damit wirklich sparen wÃ¼rden, kamen die Blauen auf eine ungewÃ¶hnliche Idee: Am heutigen Sonntag konnte an der Brunnentankstelle in Wien-Ottakring zu jenen Preisen getankt werden, die das FPÃ–-Konzept vorsieht. Super gab es dort fÃ¼r 1,32 Euro pro Liter und Diesel fÃ¼r 1,52 Euro. Doch damit nicht genug: FÃ¼r die Anwesenden gab es von der FPÃ– sogar Tank-Gutscheine im Wert von 30 Euro.

Mit dabei waren unter anderem FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz, der Wiener Landesparteiobmann Dominik Nepp sowie der Klubobmann im Rathaus, Maximilian Krauss.

Zahlreiche Autofahrer tankten zu FPÃ–-Preisen

Um 16 Uhr ging es los â€“ und der Andrang war enorm: Bereits vor Start der Aktion warteten unzÃ¤hlige Autofahrer. Sogar die Polizei musste eingreifen: Beamte lieÃŸen jeweils etwa fÃ¼nf Fahrzeuge gleichzeitig in die StraÃŸe einfahren, damit der Verkehr am GÃ¼rtel nicht zum Erliegen kam. Der Rest musste sich gedulden und die StraÃŸen teilweise mehrfach umfahren, um in den Genuss der gÃ¼nstigen Preise zu kommen.

Kreative Aktion kam an

Den Service Ã¼bernahmen bekannte Freiheitliche, wie etwa Krauss selbst. Die Autofahrer zeigten sich begeistert und reagierten durchwegs positiv auf die Aktion. Viele nahmen die Gelegenheit dankbar an und freuten sich Ã¼ber die zumindest kurzfristige finanzielle Entlastung beim Tanken. Die Stimmung an den Tankstellen war entsprechend lebhaft, auch die verteilten Gutscheine sorgten fÃ¼r groÃŸe Freude.

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