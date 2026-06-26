Schellhorns schwache Deregulierungsbilanz: Dringliche Anfrage im Bundesrat

Im Bundesrat stand gestern, Donnerstag, die Deregulierungspolitik der Bundesregierung auf der Tagesordnung. Denn das Ergebnis ist mager.

MissverhÃ¤ltnis zwischen AnkÃ¼ndigung und Umsetzung

Deshalb stellte die FPÃ–-BundesrÃ¤te Michael Bernard und Peter Samt eine Dringliche Anfrage an StaatssekretÃ¤r Josef Schellhorn. Die Bilanz der bisherigen Regierungsarbeit im Bereich BÃ¼rokratieabbau sei nÃ¤mlich ein â€žBauchfleckâ€œ.

Bernard kritisierte vor allem das MissverhÃ¤ltnis zwischen AnkÃ¼ndigung und Umsetzung:

Schellhorn hat angeblich 600 Ideen eingesammelt, danach 160 Vorhaben angekÃ¼ndigt, und am Ende ist nur ein Bruchteil davon tatsÃ¤chlich umgesetzt worden.

Das sei kein BÃ¼rokratieabbau, sondern politische Selbstinszenierung auf Kosten der Betriebe, so die FPÃ–.

Lange Verfahren als Standortnachteil

Denn die BÃ¼rokratie in Ã–sterreich sei nicht nur ein Ã„rgernis, sondern ein konkretes Risiko fÃ¼r WettbewerbsfÃ¤higkeit, Investitionen und ArbeitsplÃ¤tze. Bernard verwies auf internationale Unterschiede bei Genehmigungsverfahren und zog einen Vergleich mit DÃ¤nemark:

WÃ¤hrend der Bau einer Lagerhalle in Kopenhagen lediglich 64 Tage dauert, benÃ¶tigt man im bÃ¼rokratieverliebten Ã–sterreich 222 Tage. Das ist ein massiver Wettbewerbsnachteil.

Umsetzung der angekÃ¼ndigten MaÃŸnahmen

Ã–sterreichs Unternehmen befinden sich weiterhin unter einem Dickicht aus Meldepflichten, Dokumentationsvorgaben und langwierigen Genehmigungen. Daher wollen die Politiker nun wissen: Wie viele der angekÃ¼ndigten MaÃŸnahmen tatsÃ¤chlich bereits gelten, welche Vorhaben noch offen sind, welche ZeitplÃ¤ne es dafÃ¼r gibt und welche Kosten sowie welche personellen Ressourcen das Staatssekretariat verursacht.

Schellhorn verweist auf langen Reformprozess

Schellhorn wies den Vorwurf der UntÃ¤tigkeit zurÃ¼ck und stellte den BÃ¼rokratieabbau als langfristige Aufgabe dar. Er betonte, EntbÃ¼rokratisierung lasse sich nicht mit einem einzelnen Beschluss erledigen, sondern mÃ¼sse ressortÃ¼bergreifend vorbereitet und umgesetzt werden. WÃ¶rtlich sagte Schellhorn:

EntbÃ¼rokratisierung ist eine der anspruchsvollsten Reformaufgaben Ã¼berhaupt.

Nach seinen Angaben wurden nicht Hunderte, sondern insgesamt fast 5.000 VorschlÃ¤ge eingebracht, geprÃ¼ft und geordnet. Von 113 Vorhaben, auf die sich die Regierung geeinigt habe, seien bisher 19 umgesetzt. Die Umsetzung liege allerdings in den jeweils zustÃ¤ndigen Ministerien; sein Staatssekretariat koordiniere, entwickle VorschlÃ¤ge und begleite den Prozess.

Schellhorns Eignung fraglich

FÃ¼r die FPÃ– reichte diese ErklÃ¤rung nicht aus. Die schleppende Deregulierung sei fÃ¼r viele Unternehmen mehr als ein politisches Detail, sondern ein unmittelbares Problem im Alltag. Samt stellte auch die persÃ¶nliche Eignung Schellhorns infrage und sagte: â€žBei der vorgebrachten Kritik bislang muss man sich fragen, ob hier der richtige Schellhorn sitzt.â€œ

Streitpunkt Bahnzwang bei Abfalltransporten

Ein konkretes Beispiel fÃ¼r aus Sicht der FPÃ– praxisferne Regulierung ist der sogenannte Bahnzwang bei Abfalltransporten. Bernard kritisierte insbesondere die Distanzgrenze von 100 Kilometern. â€žDie VerkÃ¼rzung der Distanzgrenze auf 100 Kilometer ist ein wirtschaftspolitischer Amoklaufâ€œ, warnte er.

Die FPÃ– argumentiert, dass Bahntransporte in bestimmten FÃ¤llen weder wirtschaftlich noch praktisch sinnvoll seien. Bernard verwies darauf, dass Bahntransporte dreimal so teuer seien wie StraÃŸentransporte und fÃ¼r zeitkritische SekundÃ¤rrohstoffe wie Altpapier oder Metalle hÃ¤ufig nicht passten.

Die Freiheitlichen brachten deshalb einen EntschlieÃŸungsantrag ein. Gefordert wurden eine praxistaugliche Neuregelung, die Streichung der 100-Kilometer-Grenze sowie eine BeschrÃ¤nkung auf tatsÃ¤chlich vorhandene BahnkapazitÃ¤ten. Der Antrag erhielt jedoch keine Mehrheit.

Oppositionelle Kritik, unterschiedliche ZugÃ¤nge

Auch die anderen Parteien Ã¤uÃŸerten sich zur Deregulierung, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Ã–VP betonte, entscheidend sei nicht allein die Zahl der MaÃŸnahmen, sondern die tatsÃ¤chliche Reduktion bÃ¼rokratischer Kosten. AuÃŸerdem wurde Digitalisierung als wichtiger Hebel genannt.

Die SPÃ– sprach sich fÃ¼r Entlastung aus, warnte aber vor einem undifferenzierten Abbau von Regeln. Christian Fischer sagte, es brauche einen â€žBÃ¼rokratieabbau mit Hausverstandâ€œ und keine â€žDeregulierung mit der Abrissbirneâ€œ. Ã–sterreich brauche keine â€žKettensÃ¤geâ€œ, sondern einen verlÃ¤sslichen Staat.

GrÃ¼ne sehen keine Probleme bei ideologischen Fragen

Die GrÃ¼nen verteidigten Berichtspflichten etwa in den Bereichen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Gleichstellung. Sie unterschieden zwischen unnÃ¶tigen Formularen und notwendigen Transparenzregeln.

Die Neos wiederum verteidigten den Ansatz einer zentralen Anlaufstelle fÃ¼r EntbÃ¼rokratisierung und verwiesen darauf, dass BÃ¼rokratie nicht Ã¼ber Nacht entstanden sei.

FPÃ– sieht â€žProjekt Schellhornâ€œ gescheitert

FÃ¼r Bernard und Samt bleibt die Bilanz dennoch eindeutig negativ. Aus ihrer Sicht hat die Bundesregierung beim BÃ¼rokratieabbau viel versprochen und wenig geliefert. Besonders kritisch sehen sie, dass neben angekÃ¼ndigter Entlastung auch neue Pflichten und Belastungen entstÃ¼nden, etwa durch die Abschaffung der Sachbezugsbefreiung fÃ¼r E-Dienstwagen oder durch zusÃ¤tzliche Berichtspflichten.

Am Ende Kritik zogen Bernard und Samt eine besonders harte Schlussfolgerung: