â€žSepp, was machst du?â€œ Nach Schellhorns ORF-Auftritt fliegen bei Neos die Fetzen

Das wird ja immer chaotischer in der Verlierer-Ampel! Nicht nur zwischen Ã–VP, SPÃ– und Neos hÃ¤ngt bei jeder Entscheidung der Haussegen schief, sondern jetzt streiten auch schon die Pinken untereinander. Und ganz ungeniert Ã¶ffentlich, weil ihr StaatssekretÃ¤r Sepp Schellhorn in der ORF-â€žPressestundeâ€œ am Sonntag gegen Neos-Parteilinie verstoÃŸen hatte.

Parteiprogramm zu GemÃ¼te fÃ¼hren

Der pinke Nationalratsabgeordnete Nikolaus Scherak empfahl seinem Parteifreund Ã¼ber X, â€žsich das eigene Parteiprogramm zu GemÃ¼te zu fÃ¼hrenâ€œ. Neos-GeneralsekretÃ¤r Douglas Hoyos rÃ¼ckte gleich nach der Sendung mit einer Klarstellung aus und bezeichnete Schellhorns Aussagen als â€žPrivatmeinungâ€œ. Da drÃ¤ngt sich fÃ¼r einen AuÃŸenstehenden der Partei wohl oder Ã¼bel die Frage auf, ob die Pinken miteinander nicht reden.

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Da scheiden sich die Geister

WÃ¤hrend nÃ¤mlich Schellhorn in der â€žPressestundeâ€œ bei der VerlÃ¤ngerung der Wehrpflicht fÃ¼r das Modell acht Monate plus zwei Monate verpflichtende MilizÃ¼bung warb, sprechen sich Neos fÃ¼r ein Berufsheer aus. Auch beim Thema Lohnnebenkosten dÃ¼rften sich zwischen dem StaatssekretÃ¤r und seiner Partei die Geister scheiden. Schellhorn sah eine Senkung dieser aktuell nicht, fÃ¼r die Pinken aber kÃ¤me ein Doppelbudget ohne Senkung der Lohnnebenkosten nicht in Frage.

Schelte von den Landeschefs

Als Schellhorn im Laufe der â€žPressestundeâ€œ dann auch noch Ã„uÃŸerungen gegenÃ¼ber dem Bundesrat, wo die Landeschefs sitzen sollten, und der Landeshauptleute-Konferenz, die man abschaffen kÃ¶nne, von sich gab, brachte er gleich alle Landeshauptleute gegen sich auf. Schelten von Wiens BÃ¼rgermeister Michael Ludwig (SPÃ–) und Anton Mattle aus Tirol (Ã–VP) folgten, und der steirische Landeshauptmann Mario Kunsaek (FPÃ–) meinte, dass mit Neos eine Chaos-Truppe in der Bundesregierung sitzen wÃ¼rde. â€žSepp, was machst du?â€œ, fragte Daniel Fellner (SPÃ–), der Peter Kaiser bald als KÃ¤rntner Landeshauptmann folgen wird.

“WÃ¤r’ er bloÃŸ Wirt geblieben…”

Die schlimmste Wertung Ã¼ber die ORF-â€žPressestundeâ€œ von Sepp Schellhorn gab aber die Kronen Zeitung ab. Claus PÃ¡ndi schrieb in seinem Kommentar, â€žwÃ¤râ€™ er bloÃŸ Wirt gebliebenâ€¦â€œ. Damit hat er vermutlich vielen Ã–sterreicherin aus der Seele gesprochen.Â