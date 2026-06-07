Massenmigration bringt gefÃ¤hrliche Ideologien: US-Verteidigungsminister warnt Europa vor â€žInvasionâ€œ

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sprach bei einer Rede zum 82. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie Klartext zur europÃ¤ischen Migrationspolitik. Am US-Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer warnte er vor einer â€žInvasionâ€œ an Europas KÃ¼sten.

Europas StrÃ¤nde werden gestÃ¼rmt

Hegseths zentrale Aussage war eindeutig: EuropÃ¤ische StrÃ¤nde wÃ¼rden von â€žgefÃ¤hrlichen Ideologienâ€œ gestÃ¼rmt. Er sprach ausdrÃ¼cklich von einer neuen Invasion Europas und bezog sich dabei auf die aktuelle Massenmigration. Er verwies darauf, dass an den KÃ¼sten Spaniens, Italiens, Griechenlands und Bulgariens Menschen und Boote ankommen wÃ¼rden, die solche Ideologien mit sich brÃ¤chten.

Mit dem Begriff der â€žInvasionâ€œ zog Hegseth bewusst einen Vergleich zwischen der Landung der Alliierten im Jahr 1944 und der heutigen Migration.

Trump-Regierung warnt Europa

Die Rede stand im Kontext der Sicherheitsstrategie der Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump. Bereits im Dezember 2025 hatte die US-Regierung Europa, vor einer â€žzivilisatorischen AuslÃ¶schungâ€œ gewarnt und die Migrationspolitik der EU kritisiert. Die USA wollen ihre militÃ¤rische PrÃ¤senz in Europa reduzieren und die europÃ¤ischen Partner stÃ¤rker in die Pflicht nehmen. Hegseths Kritik an der Migration ist Teil dieser umfassenderen sicherheitspolitischen Linie.

Die Rede fand auf dem US-Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer statt, auf dem rund 9.400 amerikanische Soldaten begraben sind, die wÃ¤hrend der Invasion in der Normandie und der anschlieÃŸenden KÃ¤mpfe gefallen sind.