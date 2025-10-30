Die algerische Mörderin der erst zwölfjährigen Lola Daviet, eine illegal aufhältige Prostituierte, war eigentlich ausreisepflichtig. Weil die französischen Behörden aber versagten, konnte die Migrantin ungehindert das Verbrechen begehen.

Foto: Kevin B. / wikimediacommons.org (CC BY-SA 3.0)

Frankreich

30. Oktober 2025 / 12:48 Uhr

Mord an Zwölfjähriger: Illegale Algerierin hätte schon vor Tat abgeschoben werden müssen

Im Fall der grausamen Ermordung der zwölfjährigen Lola D. hat das Gericht in Paris geurteilt: Die Täterin Dhabia B., eine illegal aufhältige Algerierin, wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Jetzt wurde bekannt, wie sehr die französischen Behörden versagt haben: Die Nordafrikanerin hätte nämlich längst abgeschoben werden müssen.

Opfer missbraucht und zu Tod gefoltert

Das Mädchen war im Oktober 2022 auf dem Heimweg von der Schule, als sie von der illegalen Migrantin in ein Wohnhaus gelockt wurde. Dort zwang sie dann ihr Opfer, sich auszuziehen und missbrauchte sie, folterte sie und klebte ihren Mund zu, woraufhin das Mädchen erstickte.

Danach versteckte die Algerierin den Körper des toten Mädchens in einem Koffer, den sie im Eingangsbereich eines Wohnhauses in Paris abstellte. Entdeckt wurde der Koffer schließlich von einem Obdachlosen.

Vater starb “an Kummer”

Der brutale Mord zerstörte auch die Familie der ermordeten Lola: Im Gerichtssaal sagte ihre Mutter, aus, dass ihr Mann und Vater des Kindes nach der Tat tief verzweifelt gewesen und schließlich “an Kummer gestorben“ sei. Er war im Februar 2024 im Alter von nur 49 Jahren verschieden.

Mörderin war ausreisepflichtig

B. war zur Tatzeit als Prostituierte tätig und wurde zwei Monate vor der Tat zur Ausreise aufgefordert. Vollstreckt wurde die Anordnung nicht, weil die Behörden schlampten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

30.

Okt

12:48 Uhr
30. Oktober 2025

Mord an Zwölfjähriger: Illegale Algerierin hätte schon vor Tat abgeschoben werden müssen

30. Oktober 2025

Sachbeschädigung, Körperverletzung und mehr: 42 “Klima-Kleber” angeklagt

30. Oktober 2025

“Schandurteil”: Ahriman-Verlag verliert Klage gegen “perspektive” nach Antisemitismus-Vorwürfen

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.