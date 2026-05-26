â€žDer gebende Blickâ€œ: Wunderheiler macht Wiener Festwochen endgÃ¼ltig zur Farce

Was wird sich Weltstar Patti Smith, 80-jÃ¤hrige US-amerikanische Punk- und Rockmusikerin, denken, dass sie bei der ErÃ¶ffnung der Wiener Festwochen auf der gleichen BÃ¼hne stehen musste wie der kroatische selbsternannte Wunderheiler Braco, der den Zuschauern einen 120 Sekunden langen â€žgebenden Blickâ€œ zumutete?

ORF Ã¼bertrug live

Mit der Aussage, dass Kunst im Auge des Betrachters liegt, kann man heutzutage offenbar jeden noch so skurrilen Auftritt als wertvollen Beitrag einer mit Steuergeld finanzierten Kultur-Darbietung erklÃ¤ren. Und der ORF spielt da mit. So wurde die ErÃ¶ffnung Wiener Festwochen live Ã¼bertragen – samt einem Mann, der einfach nur in die Menge starrte.Â

Steuergeld-Wahnsinn

Nicht nur aufgrund dieses â€žKultur-Beitragsâ€œ sieht die FPÃ– den Tiefpunkt der roten Wiener Kulturpolitik erreicht. Nach dem bereits verstÃ¶renden Auftakt der Festwochen mit einem schweigenden Wunderheiler und satanistischen Inszenierungen folge nun mit der siebenstÃ¼ndigen Performance von Florentina Holzinger der nÃ¤chste Steuergeld-Wahnsinn, sagte der Wiener FPÃ–-Kultursprecher Lukas Brucker in einer Aussendung.Â

Wiener mÃ¼ssen tief in die Tasche greifen

â€žNackte Performerinnen, Sperrholzpanzer, Monster-Trucks und bizarre Aktionen sollen offenbar als fÃ¶rderwÃ¼rdige Kultur verkauft werden, wÃ¤hrend die Wiener dafÃ¼r tief in die Tasche greifen mÃ¼ssenâ€œ, ergÃ¤nzte der Wiener FPÃ–-Klubobmann Maximilian Krauss. Besonders brisant sei, dass Holzinger bereits rund 600.000 Euro Steuergeld fÃ¼r ihr Urin-Projekt bei der Biennale in Venedig erhalten habe und nun offenbar erneut mit enormen Summen aus Ã¶ffentlichen Mitteln der Stadt Wien gefÃ¶rdert werde. â€žInsgesamt reden wir hier wohl Ã¼ber rund eine Million Euro Steuergeld fÃ¼r ideologische Krawallkunst ohne jeden Bezug zur LebensrealitÃ¤t der Wiener BevÃ¶lkerungâ€œ, so die Freiheitlichen.

FPÃ– fordert FÃ¶rderstopp

TatsÃ¤chlich werden die Wiener Festwochen jÃ¤hrlich mit rund 15 Millionen Euro an Ã¶ffentlichen Geldern unterstÃ¼tzt. FÃ¼r echte Kultur, fÃ¼r die FÃ¶rderung heimischer KÃ¼nstler oder fÃ¼r die Entlastung der BevÃ¶lkerung scheine plÃ¶tzlich kein Geld mehr da zu sein. Aber fÃ¼r Wunderheiler, skurrile Ideologieshows und selbsternannte Satanisten sitze das Steuergeld locker, kritisieren die Freiheitlichen, die einen sofortigen FÃ¶rderstopp fÃ¼r die Wiener Festwochen in ihrer derzeitigen Form fordern.