Mit dem EuropÃ¤ischen Verdienstorden hat das EuropÃ¤ische Parlament erstmals eine eigene zivile Auszeichnung fÃ¼r â€žEuropaâ€œ geschaffen â€“ und die geht jetzt ausgerechnet an die deutsche Altkanzlerin Angela Merkel und den ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyi.

Merkel soll â€žKrisenmanagerinâ€œ sein

Neben Merkel und Selenskyi werden auch PersÃ¶nlichkeiten wie der ehemalige polnische PrÃ¤sident Lech WaÅ‚Ä™sa zu â€žverdienstvollen Mitgliedernâ€œ des Ordens ernannt, der hÃ¶chsten Stufe dieser neuen Ehrung. Der Orden ist als politisches Symbol gedacht, das Personen wÃ¼rdigt, die einen prÃ¤genden Beitrag zur europÃ¤ischen Integration oder zur Verteidigung der in den VertrÃ¤gen verankerten Werte geleistet haben sollen. Die BegrÃ¼ndungen fÃ¼r die zweifelhaften Ehrungen haben es in sich: Merkel bekommt den Orden fÃ¼r ihre vermeintliche Rolle als â€žKrisenmanagerin Europasâ€œ, Selenskyj als Symbolfigur der Gegenwehr Europas gegen den â€žrussischen Angriffskriegâ€œ.

Verdienstorden mit drei Stufen

Der EuropÃ¤ische Verdienstorden â€“ die erste Ehrung, die von einer EUâ€‘Institution selbst verliehen wird â€“ kennt drei Stufen: Mitglied, ehrenhaftes Mitglied und verdienstvolles Mitglied. Zu den â€žverdienstvollen Mitgliedernâ€œ zÃ¤hlen neben Merkel, WaÅ‚Ä™sa und Selenskyi vor allem Figuren, die fÃ¼r SchlÃ¼sselmomente der EUâ€‘Geschichte stehen: die deutsche Bundeskanzlerin als vermeintliche HÃ¼terin der Krisenpolitik, der polnische PrÃ¤sident und SolidarnoÅ›Ä‡â€‘Ikone als Symbol der friedlichen Demokratisierung Osteuropas sowie der ukrainische Machthaber als ReprÃ¤sentant des aktuellen Kampfes um die â€žeuropÃ¤ischen Werteâ€œ gegen autoritÃ¤re Angriffe.

BrÃ¼sseler Establishment zeichnet sich selbst aus

Zur Gruppe der ehrenhaften Mitglieder gehÃ¶rt unterdessen das â€žWho is Whoâ€œ der europÃ¤ischen Altparteien. Zu ihnen gehÃ¶ren der ehemalige Ã–VPâ€‘Bundeskanzler Wolfgang SchÃ¼ssel, der frÃ¼here EZBâ€‘Chef Jeanâ€‘Claude Trichet, der langjÃ¤hrige EUâ€‘AuÃŸenbeauftragte und NATOâ€‘GeneralsekretÃ¤r Javier Solana sowie Exâ€‘PrÃ¤sidenten wie Maia Sandu (Moldau), Sauli NiinistÃ¶ (Finnland) und Mary Robinson (Irland).

Von Rockband bis Basketball-Spieler ist alles dabei

Einfaches Mitglied zu werden, ist deutlich leichter: Hier finden sich neben der ehemaligen EUâ€‘Kommissarin und VizeprÃ¤sidentin Viviane Reding, die fÃ¼r Reformen und Institutionenbau steht, auch der griechische Basketballstar Giannis Antetokounmpo, der als Symbol fÃ¼r europÃ¤ische IdentitÃ¤t jenseits nationaler Grenzen fungieren soll, sowie die ukrainische MenschenrechtsanwÃ¤ltin Olexandra Matwijtschuk. Ebenfalls in diese Kategorie fÃ¤llt die irische Rockband â€žU2â€œ.