Transparenz fordern, anonym bleiben: RÃ¤tsel um â€žpolitik.klarâ€œ und Ã–VP-OberÃ¶sterreich

Die oberÃ¶sterreichische Ã–VP hat ihren Landesparteitag im Linzer Design Center abgehalten, auf dem Landeshauptmann Thomas Stelzer wiedergewÃ¤hlt wurde. Ein prominenter Gast war der Social-Media-Kanal â€žpolitik.klarâ€œ, der FotomÃ¶glichkeiten mit Kanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide Ã–VP) erhielt und sogar ein Interview mit Stelzer fÃ¼hrte. Dabei fÃ¤llt auf: Der Kanal fordert von der Ã–VP genau das, was er selbst nicht leistet â€“ vollstÃ¤ndige Transparenz.

Politik-ErklÃ¤rer schuldet Transparenz

Der OberÃ¶sterreichische Landtag verleiht jÃ¤hrlich den DEX-Jugendfilmpreis, dessen heurige Ausgabe am 19. April, nur fÃ¼nf Tage vor dem Parteitag der OÃ–VP, prÃ¤sentiert wurde. In der Kategorie â€žInhalt/Storyâ€œ siegten der nach eigenen Angaben erst 14 Jahre alte Lukas Hahn und Tobias Hahn mit dem Film â€žWarum ist Demokratie wichtig?â€œ aus der Mittelschule Obernberg. Hahn war zudem beim kommunalpolitischen Forum der OÃ–VP mit Stelzer und dem deutschen CDU-Abgeordneten Philipp Amthor vertreten. Der von Lukas Hahn gegrÃ¼ndete Kanal â€žpolitik.klarâ€œ teilte Inhalte dazu und positioniert sich als neutraler Politik-ErklÃ¤rer, doch es fehlen Impressum und Betreiberangaben.

Impressumspflicht gilt auch fÃ¼r Soziale Medien

Der TikTok-Hauptaccount von â€žpolitik.klarâ€œ hat 2.748 Follower und 76.400 Likes, auf Instagram sind es nur 143. Weder auf TikTok, Instagram noch im Linktree ist ein Impressum oder eine Offenlegung auffindbar. Rechtlich gilt fÃ¼r geschÃ¤ftsmÃ¤ÃŸig genutzte Social-Media-Profile die Impressumspflicht mit Zweiklick-Regel; LinkbÃ¤ume kÃ¶nnen selbst impressumspflichtig sein. Der erste Instagram-Post datiert vom 29. MÃ¤rz 2025, der Account entstand im Juni 2024 und wurde dreimal umbenannt.

Ã–VP-naher DJ filmte Stelzer-Interview

Das Interview mit Stelzer wurde von Julius Zwirtmayr gefilmt, der als DJ aktiv ist und in einer Linzer OÃ–VP-Ortsgruppe erscheint. Sein LinkedIn-Profil listet ihn als â€žArtist & Entrepreneurâ€œ in Linz mit frÃ¼herer Rolle in der der Ã–VP-nahen Union HÃ¶herer SchÃ¼ler OberÃ¶sterreich (UHS-OÃ–). Solche Verbindungen nÃ¤hren Spekulationen Ã¼ber eine NÃ¤he zur Partei, wÃ¤hrend der Kanal NeutralitÃ¤t betont.

Ã–VP fordert Klarnahmenpflicht

Eigentlich fordert die Volkspartei eine Klarnamenpflicht im Internet sowie JugendschutzmaÃŸnahmen, was bei KanÃ¤len ohne Impressum wie â€žpolitik.klarâ€œ kaum in Einklang zu bringen ist. TikTok ist fÃ¼r die Ã¶sterreichische Politik ein wachsendes Feld: Die Ã–VP hat dort offiziell bescheidene 3.926 Follower, doch rechte Parteien dominieren die Reichweite.