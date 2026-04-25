Kiew will keine symbolische oder stufenweise EU-Mitgliedschaft, sondern den vollen Beitritt zum Binnenmarkt und zur politischen Union â€“ so formulierte es der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj klar auf einem informellen EU-Regierungsgipfel.

Nur Vollmitgliedschaft soll Schutz bringen

In einer vorab verÃ¶ffentlichten Sprachnachricht an Journalisten sprach er von â€žsymbolischen Unionenâ€œ wie dem Budapester Memorandum und dem theoretischen â€žNato-Pfadâ€œ, die der Ukraine bislang keinen wirklichen Schutz gebracht hÃ¤tten; dagegen mÃ¼sse die EU-Mitgliedschaft â€žvollâ€œ sein.

EU soll ukrainischen Beitrag anerkennen

FÃ¼r seine Forderungen lieferte er eine bemerkenswerte BegrÃ¼ndung: Die Ukraine â€žverteidige nicht symbolisch, sondern real Europaâ€œ, weil Menschen sterben wÃ¼rden. Angesichts der weiterhin andauernden KriegsrealitÃ¤t und der hohen militÃ¤rischen Belastung der ukrainischen Gesellschaft fordert er, dass die EU diesen Beitrag mit einem vollen Mitgliedsstatus anerkennt â€“ nicht nur durch eine Rolle als GesprÃ¤chspartner oder eine Warteposition.

Selenskyj unzufrieden mit VorschlÃ¤gen

Hintergrund ist ein Szenario der EU-Kommission, das in BrÃ¼ssel diskutiert wird: eine Form der â€žzweistufigenâ€œ oder â€žgraduellenâ€œ Mitgliedschaft, bei der die Ukraine formal in das EU-Recht eingebunden wÃ¤re, aber anfangs nur eingeschrÃ¤nktes Stimmrecht und begrenzten Zugang zu Binnenmarkt- und Agrarprogrammen erhielte â€“ unzensuriert berichtete. AuÃŸenminister Andrij Sybiha hatte bereits Ã¶ffentlich erklÃ¤rt, dass Kiew â€žkeinen Ersatz-Beitrittâ€œ akzeptieren werde; Selenskyj sprach sich dafÃ¼r aus, solche â€žTeil-LÃ¶sungenâ€œ nicht zu verhandeln. Selenskyj betonte, dass die Ukraine die technischen Voraussetzungen fÃ¼r die Aufnahme von Verhandlungs-â€žClusternâ€œ bis Ende des Jahres erfÃ¼llen will.

EU-Gelder fÃ¼r Waffen und Renten

Der Gipfel auf Zypern fiel zudem mit der Freigabe des 90-Milliarden-Euro-Kredits fÃ¼r die Ukraine zusammen, der monatelang blockiert gewesen war, weil der ungarische MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n sein Veto aufrechterhalten hatte. Die Mittel sollen militÃ¤rische Anschaffungen, Infrastruktur sowie soziale Ausgaben wie die Renten der Ukrainer finanzieren.

Ungarn klar gegen EU-Beitritt

Ungarn vertritt die Position, dass ein EU-Beitritt eines Kriegsstaates die gesamte Union automatisch in den Konflikt hineinziehen wÃ¼rde. Festgeschrieben wurde dies in einer Parlamentsresolution, in der sowohl der EU-Beitritt der Ukraine als auch weitere militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung abgelehnt wurden.

Auch der designierte MinisterprÃ¤sident PÃ©ter Magyar Ã¤uÃŸerte sich zur Frage eines schnellen Beitritts der Ukraine. Magyar betont, dass ein Kriegsland nicht â€žschnellâ€œ in die Union aufgenommen werden kÃ¶nne; zugleich kÃ¼ndigte er eine Volksabstimmung Ã¼ber die ukrainische Mitgliedschaft an.

Estland: Ukraine hat sich â€žwirklich verÃ¤ndertâ€œ

Estland hingegen gehÃ¶rt mit Regierungschef Kristen Michal zu den schÃ¤rfsten BefÃ¼rwortern eines schnellen Beitritts. Michal erklÃ¤rte, ein Beitritt der Ukraine bis 2027 sei mÃ¶glich, wenn das Land die erforderlichen Reformen â€“ etwa in den Bereichen Justiz, KorruptionsbekÃ¤mpfung und Kapitalverkehr â€“ rasch umsetze. Er betonte, dass sich die Ukraine â€žwirklich verÃ¤ndertâ€œ habe und die EU keine â€žSymbolvereinigungâ€œ, sondern eine funktionierende politische und wirtschaftliche Union sei.

FÃ¼r Estland ist auch das Szenario einer â€žZwitter-Mitgliedschaftâ€œ inakzeptabel, da es die politische StabilitÃ¤t und die GlaubwÃ¼rdigkeit der Union untergraben wÃ¼rde. Estland verfolgt damit eine klare Linie: Entweder ein Vollbeitritt auf Grundlage eines klaren Reformfahrplans â€“ oder keine formalen Schritte; in letzterem Fall besteht die Bereitschaft, EU-Institutionen zu blockieren, solange die ungarische Blockade anhÃ¤lt.