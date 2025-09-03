Brüssel entfremdet sich von Europäern: Nur 38 Prozent haben positives Bild von EU

Die aktuelle Eurobarometer-Umfrage zeigt: Die EU verliert in Österreich massiv an Rückhalt. Gerade einmal 38 Prozent der Bevölkerung haben noch ein positives Bild von der Brüsseler Bürokratie – ein absoluter Tiefpunkt für die sogenannte „Wertegemeinschaft“.

EU-Politik entfremdet Bürger

Für FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky ist das Ergebnis kein Zufall, sondern das direkte Resultat jahrelanger Fehlentwicklungen: Von Kriegstreiberei statt Friedenspolitik über Impfskandale und geheime Pfizer-Deals bis hin zu zentralistischen Zensurmaßnahmen im Netz. Dazu kommen grüne und linke NGOs, die mit EU-Geld künstlich am Leben gehalten werden und die Agenda der Eliten weiter vorantreiben.

Verlierer-Ampel unterstützt Brüsseler Irrwege

Vilimsky sieht auch die glücklose Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos als mitverantwortlich für das fehlende Vertrauen der Österreicher in Brüssel – schließlich unterstützt die Ampel-Regierung ergeben den Politikstil aus Brüssel:

Was besonders perfide ist: Diese Politik wird von den heimischen Parteien in der Bundesregierung und ihren Satelliten im EU-Parlament aktiv mitgetragen. ÖVP, SPÖ und Neos machen sich zu willfährigen Erfüllungsgehilfen von der Leyens Machtausbau und Zentralismus-Agenda und stellen sich gegen die Interessen der österreichischen Bevölkerung.

Bürger wollen Kehrtwende in Migrationspolitik

Nach der Teuerung sind laut Eurobarometer Asyl und Migration das wichtigsten Themen für die Österreicher. Dafür hat Vilimsky Verständnis, denn bis heute sind keine Probleme gelöst worden. Stattdessen gibt es weiterhin viel zu hohe Asylzahlen, kaum Abschiebungen und überlastete Sozialsysteme.

FPÖ will sich für Freiheit, Souveränität und Demokratie einsetzen

Die FPÖ wird sich dem mit der Fraktion der Patrioten für Europa (PfE) im EU-Parlament weiterhin entschlossen entgegenstellen, verspricht Vilimsky:

Wir stehen für ein Europa der Freiheit, der Souveränität, der Demokratie und für eine EU, die den Menschen dient, nicht der globalistischen Elite. Wir werden den EU-Zentralismus und seine Profiteure weiterhin entlarven und konsequent bekämpfen.“