Ohne Urlaubsfach kann es bei der RÃ¼ckkehr bÃ¶se Ãœberraschungen geben

â€žDie Post bringt allen wasâ€œ heiÃŸt ein Werbeslogan – und tatsÃ¤chlich, die Post brachte auch dem bekannten Zauberer Tony Rei etwas, nÃ¤mlich Ã„rger. Denn ist er im Ausland, gibt es neuerdings Probleme, was mit seinen Postsendungen, unter denen auch behÃ¶rdliche Schreiben dabei sein kÃ¶nnten, geschieht.

Ortsabwesenheits-Meldung gibt es nicht mehr

Rei, der mit bÃ¼rgerlichem Namen Anton Reisner heiÃŸt, wollte – nachdem er im Ausland ein Engagement angenommen hatte – bei der Post eine â€žOrtsabwesenheitâ€œ melden. Diese garantiert, dass behÃ¶rdliche SchriftstÃ¼cke, etwa RSa- oder RSb-Briefe, zurÃ¼ckgeschickt werden und man dadurch nach der RÃ¼ckkehr in die Heimat keine Probleme mit versÃ¤umten Fristen hat.Â

Allerdings: Rei wurde von der Post informiert, dass es diese MÃ¶glichkeit seit JÃ¤nner dieses Jahres nicht mehr gibt. Gefragt nach einer Alternative, bot man ihm ein Urlaubsfach an. Gegen eine GebÃ¼hr versteht sich – und nur fÃ¼r eine begrenzte Zeit. FÃ¼r zwei Wochen werden 21,90 Euro verlangt, fÃ¼r neun Wochen 45,90 Euro. Ein Urlaubsfach kann maximal fÃ¼r 63 Tage beauftragt werden.Â

Urlaubsfach als Beweis fÃ¼r BehÃ¶rden

Wer also keinen Bekannten hat, die wÃ¤hrend der Abwesenheit in den Postkasten schaut, ist auf ein Urlaubsfach oder auf einen Nachsendeauftrag angewiesen. Beides kostet Geld. Im Urlaubsfach bleiben die behÃ¶rdlichen Briefe zwar auch liegen, aber die Post argumentiert, dass man dann im Falle einer Frist-VersÃ¤umnis zumindest einen Beweis hat, um seine Abwesenheit gegenÃ¼ber der BehÃ¶rde nachzuweisen.Â