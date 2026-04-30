EmpÃ¶rung nach “Report”-Sendung: Wurden Parlamentsmitarbeiter bespitzelt?

Dass freiheitliche Abgeordnete auch Mitarbeiter beschÃ¤ftigten, die der IdentitÃ¤ren Bewegung (IB) nahestehen sollen, erzÃ¼rnt den ORF. Die Sendung â€žReportâ€œ berichtete Ã¼ber parlamentarische Mitarbeiter, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollen â€“ zehn bis zwanzig Personen sollen es sein, wie Recherchen von Standard und ORF aufgedeckt hÃ¤tten. Die FPÃ– sieht eine â€žkonstruierte Geschichteâ€œ und fordert Konsequenzen fÃ¼r den mutmaÃŸlichen Geheimnisverrat durch StaatsschÃ¼tzer.

Altbekannte VorwÃ¼rfe neu aufgewÃ¤rmt

Parlamentarische Mitarbeiter, die den Mandataren zuarbeiteten, kÃ¶nnen das Parlament â€“ ebenso wie die Abgeordneten â€“ ohne Kontrolle betreten. Dass auch vermeintliche Mitglieder der IdentitÃ¤ren im Parlament arbeiteten, ist fÃ¼r den Staatssender skandalÃ¶s. Herangezogen wurde etwa die â€žExpertiseâ€œ des linken Privatvereins Dokumentationsarchivs des Ã¶sterreichischen Widerstandes (DÃ–W), beleuchtet wurde die frÃ¼here Distanzierung der FPÃ– von den IdentitÃ¤ren, und auch am Begriff â€žRemigrationâ€œ erregte sich der ORF. Besonders enge Verbindungen zu den IdentitÃ¤ren soll ein Mitarbeiter des Abgeordneten Michael Oberlechner gehabt haben. Auch an den FPÃ–-Mandataren Maximilian Weinzierl und Sebastian Schwaighofer und deren Mitarbeitern stÃ¶rt sich die â€žRechercheâ€œ, Ã¼ber deren Ergebnisse andere Medien bereits im letzten Jahr berichtet hatten.

FragwÃ¼rdige â€žExpertenâ€œ vom linken Rand

Besonders bemerkenswert: Mit Andreas Hanger wurde auch ein Ã–VP-Mandatar interviewt, der wohl kaum als objektiver Experte gegenÃ¼ber der FPÃ– gelten konnte â€“ und auch SPÃ–-StaatssekretÃ¤r JÃ¶rg Leichtfried wirkt in Sachen Freiheitliche nicht unbedingt unvoreingenommen. Dass dann ausgerechnet das vom Ã–VP-Innenministerium finanzierte DÃ–W seine â€žExpertenâ€œ vorschickte, zeigte, wie der ORF in seiner Recherche vorging. Zufall ist die Wahl der GesprÃ¤chspartner nicht, wie Info-Direkt ausfÃ¼hrte: Die von der Partei geforderte Abschaffung der Zwangsabgabe, der Luxus-Gagen und des â€žPrivilegienstadlsâ€œ dÃ¼rfte am KÃ¼niglberg auf nicht allzu viel Gegenliebe gestoÃŸen sein.

Auch die redaktionelle FÃ¼hrungsebene der ORF-Sendung und die journalistische IntegritÃ¤t der Verantwortlichen ist dabei bemerkenswert: Der Chef vom Dienst, Patrick Gruska, war ehemaliger FunktionÃ¤r der GrÃ¼nen Jugend. Er kandidierte bei der Nationalratswahl 2008 fÃ¼r die GrÃ¼nen auf Listenplatz 24.

Sabotage der Opposition statt Journalismus

Die FPÃ– reagierte inzwischen auf die VorwÃ¼rfe und wertete den Beitrag nicht als journalistische Recherche, sondern als politisch motivierte Operation, die darauf abgezielt habe, die parlamentarische Arbeit der stÃ¤rksten politischen Kraft des Landes zu sabotieren. Laut GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker wiege der Vorwurf einer systematischen Ãœberwachung von Mitarbeitern freiheitlicher Abgeordneter besonders schwer, da er einen eklatanten Bruch der parlamentarischen ImmunitÃ¤t und der verfassungsrechtlich verankerten Gewaltenteilung darstellen wÃ¼rde. Die FPÃ– sah sich hierbei als Opfer einer konzertierten Aktion, bei der staatliche BehÃ¶rden und der Ã¶ffentlich-rechtliche Rundfunk als verlÃ¤ngerte Arme politischer Interessen agierten, um die Opposition kurz vor entscheidenden politischen Weichenstellungen durch Diffamierung zu schwÃ¤chen.

Man erwarte vom Verfassungsschutz eine Klarstellung, was hier wirklich Sache sei, so Hafenecker. Dies umso mehr, als freiheitliche Abgeordnete selbst in der Vergangenheit den Verfassungsschutz mehrfach gefragt hÃ¤tten, ob fÃ¼r sie eine SicherheitsgefÃ¤hrdung bestehe, was stets verneint worden sei.

Ermittlungen gegen den Verfassungsschutz gefordert

Hafenecker gab zu bedenken, dass es naheliegend sei, dass es im Zuge dessen auch zu einer Ãœberwachung der Abgeordneten gekommen sei, wenn Mitarbeiter offenbar schon seit geraumer Zeit Ã¼berwacht worden seien: â€žBesprechungen, BÃ¼rgerpost, Kommunikation zwischen einem Abgeordneten und seinem Mitarbeiter â€“ all diese vertraulichen Dinge liegen im Rahmen einer Ãœberwachung fÃ¼r die BehÃ¶rden auf dem Servierteller â€“ und das kann es nicht seinâ€œ, stellte er klar. Sollten die im ORF-Bericht transportierten Behauptungen wahr sein, liege jedenfalls ein eklatanter Bruch der parlamentarischen ImmunitÃ¤t und zudem ein Bruch der Gewaltenteilung â€“ also eines zentralen Prinzips der Ã¶sterreichischen Verfassung â€“ vor. Dann â€žmÃ¼ssten umgehend Ermittlungen gegen den Verfassungsschutz beziehungsweise seine Auftraggeber eingeleitet werdenâ€œ, denn genau das sei â€žder historische Kern der parlamentarischen ImmunitÃ¤t: Sie wurde geschaffen, damit eine Regierung ihre BehÃ¶rden nicht gegen die gewÃ¤hlten Volksvertreter einsetzen kannâ€œ.

GefÃ¤hrdung als Vorwand fÃ¼r Ãœberwachung?

Heute scheine genau das RealitÃ¤t zu sein, beklagte Hafenecker â€“ â€žmitten im U-Ausschuss zur Causa Christian Pilnacek, in dem die FPÃ– genau in den Strukturen wÃ¼hle, die hinter solchen ManÃ¶vern stehenâ€œ. Der blaue GeneralsekretÃ¤r forderte Transparenz:

Wir erwarten uns umgehend AufklÃ¤rung, ob es die Bespitzelung von Mitarbeitern gab und auf welcher Grundlage diese eingeleitet wurde. Dabei kann es sich nur um eine zumindest angenommene SicherheitsgefÃ¤hrdung handeln, Ã¼ber die jedoch weder die Abgeordneten selbst noch das Parlament als Ganzes jemals informiert wurden. Somit steht der Verdacht im Raum, dass diese GefÃ¤hrdung nur als Vorwand konstruiert wurde, um Abgeordnete der Freiheitlichen gezielt auszuhorchen. Innenminister Karner, ohne dessen Wissen diese Aktion nicht vorstellbar ist, muss hier die Fakten auf den Tisch legen.

Kein Journalismus, sondern Sabotage der Opposition

Der â€žReportâ€œ-Beitrag sei â€žkein Journalismus, sondern eine gezielte politische Operation im Zusammenspiel mit dem Ã–VP-Innenministeriumâ€œ. Der Mitarbeiterzutritt zum Parlament sei vom politischen Akteur ORF als Thema konstruiert worden, die Substanz der Geschichte sei bei anonymen â€žSicherheitskreisenâ€œ verortet worden. Das vom Innenministerium finanzierte DÃ–W und einige medienprÃ¤sente Abgeordnete seien dienstfertig in die nÃ¶tigen Statistenrollen geschlÃ¼pft, so der Vorwurf. Sollte es irgendeine Substanz fÃ¼r den Bericht geben, gelte es dringend zu klÃ¤ren, wer geheimdienstliche Akten an Medien weitergegeben habe. Hafenecker sprach von einem â€žBruch des Amtsgeheimnisses, der mutmaÃŸlich im Bereich des Staatsschutzes anzusiedeln istâ€œ und strafrechtlich verfolgt gehÃ¶re.

Die FPÃ– wolle die VorwÃ¼rfe nun mit einer umfassenden parlamentarischen Anfrage an Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner einbringen und in der PrÃ¤sidiale des Nationalrats â€ždie Frage der politischen Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes auf den Tisch bringen und alle rechtlichen MÃ¶glichkeiten gegen den Bruch des Amtsgeheimnisses, der ImmunitÃ¤t und der Verfassung prÃ¼fenâ€œ.