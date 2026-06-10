Wirtschaftsinstitut schlÃ¤gt Alarm: Deutschland rutscht schon wieder in die Rezession

Das Deutsche Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW) zeichnet ein dÃ¼steres Bild fÃ¼r die deutsche Konjunktur. FÃ¼r 2026 hat das Berliner Institut seine Wachstumsprognose deutlich nach unten korrigiert. Statt eines erhofften Aufschwungs droht ein weiteres schwaches Jahr mit minimalem Plus â€“ oder im schlimmsten Fall der RÃ¼ckfall in die Rezession.

Nach zwei offiziellen Rezessionsphasen in den Vorjahren und einem Mini-Wachstum 2025 stabilisiert sich die Lage nicht nachhaltig. Das DIW senkte die Erwartungen fÃ¼r das Gesamtjahr 2026 auf nur noch 0,5 Prozent. HÃ¶here Energiepreise infolge des Konflikts im Nahen Osten bremsen die Erholung zusÃ¤tzlich.

Schwache Dynamik zu Jahresbeginn

Zu Jahresbeginn 2026 hat die gesamtwirtschaftliche Entwicklung an Dynamik verloren. Industrieproduktion, AuftragseingÃ¤nge und EinzelhandelsumsÃ¤tze schwÃ¤chten sich ab, wie Berichte des Bundeswirtschaftsministeriums bestÃ¤tigen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im ersten Quartal zwar leicht, doch die positive Entwicklung vom Vorjahresende setzte sich nicht fort.

Andere Institute wie ifo oder die Bundesbank zeichnen ein Ã¤hnlich fragiles Bild. Die Prognosen wurden vielerorts halbiert. Geopolitische Unsicherheiten und anhaltende Standortnachteile verhindern einen robusten Aufschwung.

Strukturelle Lasten bleiben

Deutschland leidet weiter unter hohen Energiepreisen, bÃ¼rokratischen Belastungen und einer Industrie, die international an WettbewerbsfÃ¤higkeit verliert. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen bleibt hoch. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) spricht seit Monaten von einer Doppelkrise: extern durch geopolitische Risiken, intern durch hausgemachte Probleme.