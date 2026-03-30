Karners Sparkurs zeigt verheerende Wirkung: Polizei verliert an Personal

Der Polizei mangelt es an Personal, dabei war ursprÃ¼nglich sogar eine Aufstockung geplant.

Unterm Strich weniger Beamte

Eigentlich waren fÃ¼r 2025 noch 2.500 Neuaufnahmen geplant. Das daraus nichts wurde, liegt an den SparmaÃŸnahmen von Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner: Im MÃ¤rz wurde diese Zahl auf nur noch 1.500 reduziert. Doch auch daran scheiterte das Innenressort, dafÃ¼r gibt es mehr AbgÃ¤nge: 798 Beamte wurden pensioniert, 714 quittierten freiwillig den Dienst und nur 1.422 neue Mitarbeiter konnte die Polizei dazugewinnen.

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Nicht einmal reduzierte Ziele werden erreicht

Gemessen in VollbeschÃ¤ftigungsÃ¤quivalenten (VBÃ„) sank der Personalbestand damit in acht von neun BundeslÃ¤ndern. In ganz Ã–sterreich gab es rund 300 VBÃ„ weniger. Von einem “sicherheitspolitischen Alarmsignal” sprach deshalb der stellvertretende FPÃ–-Sicherheitssprecher Reinhold Maier. Nicht einmal die reduzierten Aufnahmeziele wÃ¼rden erreicht werden, wÃ¤hrend die Polizei einen historischen HÃ¶chststand an Austritten verzeichne, kritisierte er.

Zukunft wird AusmaÃŸ des Versagens zeigen

Verantwortlich fÃ¼r die Misere ist fÃ¼r ihn Innenminister Karner: Wer bei den Rahmenbedingungen spare und gleichzeitig die Belastung erhÃ¶he, dÃ¼rfe sich Ã¼ber steigende Austrittszahlen nicht wundern. Die vollen Auswirkungen wÃ¼rden sich erst in Zukunft zeigen:

Der von Karner verursachte Aufnahmestopp wird erst ab 2027 voll schlagend werden. Was wir jetzt sehen, ist erst der Anfang einer Entwicklung, die sich noch massiv verschÃ¤rfen wird.

Keine Spur von Aufwertung der Polizei

Kritik hat Maier auch am ORF, denn dieser fÃ¼hre die Ã–ffentlichkeit mit geschÃ¶nten Zahle in die Irre:

Wer jetzt noch behauptet, die Politik von Ã–VP-Innenminister Karner wÃ¼rde zu einer Aufwertung der Polizei fÃ¼hren, kennt entweder die Fakten nicht oder sagt bewusst die Unwahrheit.

Auch auf das real gesunkene Budget im Innenressort verwies Maier: Sicherheit dÃ¼rfe kein Sparposten sein, aber genau das passiere aktuell unter Innenminister Karner.