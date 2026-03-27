Weniger Gehalt: Drohende Austritts-Welle bei Polizei gefÃ¤hrdet Sicherheit

â€žDer schlechteste Innenminister aller Zeitenâ€œ, â€žein TotengrÃ¤ber der Polizeiâ€œ – Gernot Darmann und Reinhold Maier (beide FPÃ–-Sicherheitssprecher) sparten heute, Freitag, in einer gemeinsamen Pressekonferenz nicht mit missbilligen Aussagen gegenÃ¼ber Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner.

Das seien SÃ¤tze, die sie unter den Polizisten, aber sogar bei den Mitarbeitern im Innenministerium hÃ¶ren wÃ¼rden, sagten Darmann und Maier, die in die Ã–ffentlichkeit gingen, um â€žAlarmstufe Rot fÃ¼r die Sicherheit der Ã–sterreicherâ€œ zu verkÃ¼nden.

Nur 17,44 Euro pro Stunde

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Grund: Massive GehaltskÃ¼rzungen bei den Polizisten. Sie sollen laut FPÃ– 900 bis 1.000 Euro weniger im Monat verdienen, wenn Innenminister Karner sein Konzept â€žDienstzeit-Management neuâ€œ umsetzt. Das soll Mitte nÃ¤chsten Jahres in Kraft treten und das Gehalt der Exekutiv-Beamten nahezu auf das Grundgehalt von 17,44 Euro pro Stunde zurÃ¼ckschrauben.

â€žViele Polizisten haben bereits ihr Austrittsschreiben formuliert und werden es abschicken, sollten diese KÃ¼rzungen tatsÃ¤chlich kommenâ€œ, sagte Reinhold Maier. Ãœberstunden und Journaldienste sollen demnach reduziert werden, ein Plan, der – so Gernot Darmann – von Karner am besten schnell geschreddert werden sollte. Mit Schreddern habe die Ã–VP ohnehin schon beste Erfahrungen.

Asylquartiere besser ausgestattet als Polizeistationen

Darmann warf Kraner vor, statt den Polizisten WertschÃ¤tzung entgegenzubringen, diesen schÃ¤ndlich in den RÃ¼cken zu fallen. Nach dem Terror in Villach habe der Innenminister verkÃ¼ndet, es werde mehr Polizisten auf der StraÃŸe geben. Nur fÃ¼nf Tage spÃ¤ter wÃ¤re eine KÃ¼rzungswelle losgetreten worden. Das wÃ¼rde nicht nur den Lohn betreffen, sondern auch die Ausstattung der Polizeistationen:

Jedes mittelmÃ¤ÃŸige Asylquartier ist besser ausgestattet, als unsere Polizeistationen, wo Sessel mit KlebebÃ¤ndern zusammengehalten werden mÃ¼ssen.Â

Polizisten stehen im Regen

Darmann und Maier Ã¼bten scharfe Kritik daran, dass mehr Beamte in Pension gehen wÃ¼rden, als aufgenommen werden. Zudem prÃ¤sentierten sie eine Fraktion Ã¼bergreifende Umfrage unter 34.864 Polizisten, mit dem Ergebnis, dass unter anderem finanzielle Nachteile durch das neue Karner-Konzept befÃ¼rchtet werden.

Auch wurde ein Foto aus dem Polizeikalender 2026 gezeigt, auf dem ein Verkehrspolizist einen Regenschirm Ã¼ber BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen hÃ¤lt. Die Beamten selbst aber im Regen stehen. â€žBesser kann man die derzeitige Situation fÃ¼r die Polizisten nicht symbolisierenâ€œ, Ã¤tzte Darmann.

Ãœber den YouTube-Kanal von FPÃ– TV kÃ¶nnen Sie die ganze Pressekonferenz nachverfolgen: