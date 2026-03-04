Versorgungsposten: Wien macht Ex-ORF-Chef Wrabetz zum KI-MedienbeauftragtenÂ 

Die rot-pink gefÃ¼hrte Stadt Wien bestellt Alexander Wrabetz zum â€žBevollmÃ¤chtigten der Stadt Wien fÃ¼r den Medienstandort Wien im Zusammenhang mit KÃ¼nstlicher Intelligenzâ€œ.

ZurÃ¼ck auf der politischen BÃ¼hne

Der frÃ¼here, der SPÃ– nahestehende ORF-Generaldirektor soll als Schnittstelle zwischen Stadt, Medienunternehmen und weiteren Akteuren fungieren, um Strategien und Projekte zum Einsatz von KI im Mediensektor zu entwickeln und zu koordinieren.

Die Funktion ist in der Wien Holding Media GmbH angesiedelt und laut Stadt Wien ehrenamtlich. Unbekannt sind AufwandsentschÃ¤digungen und allfÃ¤llige Begleitkosten.

WorthÃ¼lsen und Floskeln

BÃ¼rgermeister Michael Ludwig betont den grundsÃ¤tzlichen Ansatz der neuen Funktion â€“ mit lauter Floskeln:

Wien schÃ¼tzt Medienvielfalt als demokratische Infrastruktur. KÃ¼nstliche Intelligenz verÃ¤ndert Produktion, Verbreitung und Finanzierung von Medien grundlegend. Deshalb braucht es klare Strategien, starke Partnerschaften und eine koordinierende Stelle, die Innovation und Schutz gleichermaÃŸen im Blick hat.

Schon jetzt hohe Kosten fÃ¼r â€žMedieninitiativeâ€œ

Die Bestellung von Wrabetz reiht sich ein in eine ganze Palette von fÃ¼r den Steuerzahler teuren Projekten aus dem Medienbereich.

So wurden seit 2019 rund elf Millionen Euro fÃ¼r die â€žWiener Medieninitiativeâ€œ ausgegeben, wobei 318 Projekte in den Genuss von Steuergeldern kamen. Die Initiative wurde jÃ¼ngst mit zusÃ¤tzlichen sechs Millionen Euro fÃ¼r die kommenden Jahre auch noch aufgestockt fÃ¼r Projekte zum Arbeitsplatzerhalt, neuen ArbeitsplÃ¤tzen und einem expliziten Frauenbonus zur StÃ¤rkung von Frauen in FÃ¼hrungspositionen â€“ wohlbemerkt im Rahmen einer Medieninitiative!

Wieder ein neues â€“ teures â€“ Gremium

Parallel wurde bei der Wien Holding das â€žArtificial Intelligence-Medienkompetenzzentrumâ€œ (AIMK) geschaffen. Es soll Kompetenzen aus MedienhÃ¤usern, Digitalwirtschaft, Start-ups, Wissenschaft und Ã¶ffentlicher Hand bÃ¼ndeln. Die Leitung dieses Zentrums ist ident mit der neuen Funktion des BevollmÃ¤chtigten.

Vorwurf des â€žroten Versorgungspostensâ€œ

Die Wiener FPÃ– reagiert mit deutlicher Ablehnung auf die Bestellung:

WÃ¤hrend die Ludwig-SPÃ– die Wiener BevÃ¶lkerung mit Rekordteuerung, GebÃ¼hrenerhÃ¶hungen und einem Sparpaket nach dem anderen belastet, erhÃ¤lt der ehemalige rote ORF-General Alexander Wrabetz plÃ¶tzlich einen kÃ¼nstlich geschaffenen Prestigeposten.

Aus KontrollmÃ¶glichkeit herausgenommen

Kritik Ã¼bt die FPÃ– auch an der organisatorischen Einbettung des Postens in die Wien Holding: â€žOffenbar soll durch die Auslagerung in eine stadteigene Holding die parlamentarische Kontrolle der Opposition â€“ insbesondere das Anfragerecht im Gemeinderat â€“ ausgeschaltet und damit die Kosten fÃ¼r diesen Versorgungsjob vertuscht werden.â€œ

Die Freiheitlichen kÃ¼ndigen an, â€žsÃ¤mtliche rechtlichen und politischen Mittelâ€œ zu nutzen, um eine vollstÃ¤ndige Offenlegung aller Kosten, VertrÃ¤ge und Nebenleistungen zu erreichen.