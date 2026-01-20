WÃ¤hrend bei Wienern gespart wird: Eine Milliarde Mindestsicherung fÃ¼r Asylanten

Steigende Mieten, hohe Energiepreise, GebÃ¼hren- und AbgabenerhÃ¶hungen und ein zunehmender Spardruck bei Ã¶ffentlichen Leistungen â€“ all das prÃ¤gt den Alltag der Wiener. Gleichzeitig wird krÃ¤ftig dort gespart, wo die BevÃ¶lkerung wirklich profitiert.

Ãœberall wird gespart â€“ nur nicht bei Asylanten

FPÃ–-Wien-Obmann Dominik Nepp verwies auf zwei neue SparmaÃŸnahmen der rot-pinken Stadtregierung: So werde bei den stÃ¤dtischen BÃ¤dern gespart, zudem werde die baufÃ¤llige Hermesvilla nicht saniert. Ãœberall in dieser Stadt werde gespart, nur nicht bei der Mindestsicherung fÃ¼r Asylanten, beklagte Nepp in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Klubobmann der Wiener FPÃ–, Maximilian Krauss.

Komplettes Versagen im Integrationsbereich

Ein aktueller PrÃ¼fbericht des Stadtrechnungshofes zeigt, dass im Jahr 2024 eine Milliarde Euro Mindestsicherung an Asylanten geflossen war. Auch zeigt der Bericht im Bereich Integration und Sozialleistungen, dass es an Kontrolle und Steuerung mangelt.

Das Integrationsversagen zeigt sich aber auch in allen anderen Bereichen: Wie unter anderem Zahlen der Statistik Austria, des AMS oder aus Anfragebeantwortungen zeigen, explodieren die Kosten fÃ¼r Bildung und Integration in der Bundeshauptstadt geradezu. Der Personalbedarf fÃ¼r SprachfÃ¶rderung, die Eingliederung von Migranten-Kindern und -Jugendlichen kostet den Steuerzahler Unsummen. FÃ¼r das Programm “Integration ab Tag 1” fehlt bis heute ein abgestimmtes Konzept, doch allein die DeutschfÃ¶rderungen und begleitende UnterstÃ¼tzungsmaÃŸnahmen kosten der Stadt etwa 20 Millionen Euro im Jahr. In der Kinder- und Jugendhilfe stiegen die Ausgaben in Ã–sterreich fÃ¼r Erziehungshilfen sogar auf mehr als eine Milliarde Euro â€“ dank der rund 3.000 “unbegleiteten minderjÃ¤hrigen FlÃ¼chtlinge” in der Hauptstadt trÃ¤gt Wien natÃ¼rlich die Hauptlast.

Teure Baustellen in allen Bereichen

Sprachbarrieren verursachen zudem steigende Dolmetsch-Kosten im Wiener Gesundheitsverbund, die sich seit 2020 auf rund eine Million Euro jÃ¤hrlich mehr als verdreifacht haben, zuzÃ¼glich geschÃ¤tzter drei bis fÃ¼nf Millionen Euro fÃ¼r externe Dolmetscher. Die Verwaltungskosten fÃ¼r FlÃ¼chtlingshilfe bei MA 40 und Fonds Soziales Wien stiegen zwischen 2021 und 2023 um 86 Prozent auf 9,5 Millionen Euro, davon rund 90 Prozent Personal. Insgesamt haben sich die Wiener Ausgaben fÃ¼r Grundversorgung, Zusatzleistungen und Verwaltung mehr als verfÃ¼nffacht.

Am Arbeitsmarkt entfallen vom AMS-Sonderbudget fÃ¼r Integration in HÃ¶he von 75 Millionen Euro rund 45 bis 50 Millionen Euro auf Wien, ergÃ¤nzt durch WAFF-ZusatzfÃ¶rderungen von zehn bis 15 Millionen Euro jÃ¤hrlich sowie weitere zweistellige MillionenbetrÃ¤ge fÃ¼r Lebensunterhalt wÃ¤hrend Schulungen.

58 Prozent finden gesellschaftlichen Zusammenhang schlecht

In Reaktion darauf brachte die FPÃ– einen dringlichen Antrag ein und verweist auf eine Umfrage des Innenministeriums, wonach 58 Prozent der Befragten den gesellschaftlichen Zusammenhalt als schlecht bewerten, und fordert unter anderem die Koppelung von Sozialleistungen an die StaatsbÃ¼rgerschaft sowie den Stopp von Leistungen fÃ¼r Asylanten mit einem errechneten Einsparpotenzial von 2,5 Milliarden Euro jÃ¤hrlich. Doch das wird es erst mit einer freiheitlich gefÃ¼hrten Stadtregierung geben. Der WÃ¤hler ist gefragt.





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