Dschihadist vor rot-weiÃŸ-rotem Pass: Kunasek geht gegen skandalÃ¶ses Urteil vor

Ein 29-jÃ¤hriger Syrer, der 2016 als KÃ¤mpfer der Terrormiliz Liwa al-Tawhid Idlib mit Schusswaffen hantierte und an Operationen fÃ¼r ein radikal-islamisches Kalifat teilnahm, steht kurz davor, Ã–sterreicher zu werden. Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat den Weg dafÃ¼r freigemacht. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÃ–) lÃ¤sst das nicht gelten und zieht vor das HÃ¶chstgericht.

Der Dschihadist im Klinik-Kittel

Der Mann kam 2014 als Asylwerber nach Ã–sterreich und erhielt Schutzstatus. Zwei Jahre spÃ¤ter verurteilte ihn das Landesgericht fÃ¼r Strafsachen Graz rechtskrÃ¤ftig zu dreiÃŸig Monaten Haft, von denen er fÃ¼nfzehn Monate verbÃ¼ÃŸte. Nach der vorzeitigen Entlassung heiratete er eine Christin, wurde Vater und machte eine Ausbildung zum SanitÃ¤ter beim GrÃ¼nen Kreuz. Heute arbeitet er in einem steirischen Klinikum. Dort fiel er durch mangelnden Respekt gegenÃ¼ber Mitarbeiterinnen auf, zudem gibt es laufende Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das steirische Landesamt fÃ¼r Staatsschutz und ExtremismusbekÃ¤mpfung warnte 2024 ausdrÃ¼cklich: Ein sicherheitsrelevantes GefÃ¤hrdungspotenzial kÃ¶nne nicht ausgeschlossen werden.

SicherheitsbehÃ¶rden schlugen Alarm â€“ Gericht setzte trotzdem durch

Mehrfach lehnte die BehÃ¶rde den EinbÃ¼rgerungsantrag ab, den der Syrer 2024 stellte. Das Landesverwaltungsgericht hob eine negative Entscheidung zunÃ¤chst auf, weil sie zu schlecht begrÃ¼ndet gewesen sei. Der Verfassungsgerichtshof bestÃ¤tigte diesen Schritt. Im fortgesetzten Verfahren entschied das Landesverwaltungsgericht am 26. Mai dann positiv fÃ¼r den Verurteilten. Die BegrÃ¼ndung stÃ¼tzte sich wesentlich auf das Recht auf Gleichbehandlung von Fremden. SicherheitserwÃ¤gungen und die Terror-Vergangenheit spielten in der AbwÃ¤gung offenbar die nachrangige Rolle.

Kunasek schlÃ¤gt zurÃ¼ck

Landeshauptmann Mario Kunasek machte von Anfang an klar, wo er steht:

Ein verurteilter Terrorist hat in der Steiermark nichts verloren und darf niemals den rot-weiÃŸ-roten Pass bekommen.

Er forderte die Bundesregierung wiederholt auf, das StaatsbÃ¼rgerschaftsgesetz dringend zu verschÃ¤rfen. Nun legt die Steiermark Revision ein und nimmt das Urteil des Landesverwaltungsgerichts mit allen rechtlichen Mitteln auseinander.