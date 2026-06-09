Neos haben FahnentrÃ¤ger fÃ¼r â€žPride Paradeâ€œ gefunden – lediglich 15 Bewerbungen

Der â€žPride Monthâ€œ, also der Monat Juni, in dem die LGBTQIA+-Community auf die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufmerksam machen will, treibt immer seltsamere BlÃ¼ten. Die Neos suchten sogar Ã¼ber eine Agentur einen FahnentrÃ¤ger fÃ¼r die am Samstag stattfindende â€žVienna Prideâ€œ.

Job mit zwÃ¶lf Euro pro Stunde

Nach Auskunft der Agentur hÃ¤tten sich rund 15 Personen dafÃ¼r gemeldet. Eine mÃ¤nnliche Person bekam schlieÃŸlich den Job des FahnentrÃ¤gers, der vor dem pinken Lastwagen die Neos-Fahne schwingen darf. Dass sich nur so wenige fÃ¼r diese TÃ¤tigkeit bei der Schwulen- und Lesben-Parade gemeldet haben, kÃ¶nnte auch damit zu tun haben, dass der Regenbogenauftritt pro Stunde mit lediglich zwÃ¶lf Euro vergÃ¼tet wird. Es kÃ¶nnte aber auch sein, dass grundsÃ¤tzlich wenig Interesse bestand, sich von den Neos vor ihren ideologischen Karren spannen zu lassen.

“Neos mÃ¼ssen Teilnehmer einkaufen”

â€žPeinlicher gehtâ€™s kaumâ€œ, findet FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz. GegenÃ¼ber der Tageszeitung Heute meinte er: