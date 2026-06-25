Beate Meinl-Reisinger bei Gericht

Nicht zum ersten Mal gerÃ¤t das Ressort von Neos-AuÃŸenministerium Meinl-Reisinger wegen einer fragwÃ¼rdigen Personalentscheidung in die Kritik.

Foto: unzensuriert

Beate Meinl-Reisinger

25. Juni 2026 / 09:30 Uhr

Auch Ehefrau bekam Stelle: Postenschacher-Verdacht im AuÃŸenamt

Eine Personalie sorgt im Ressort von Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger fÃ¼r Wirbel: Raphael Lassmann, bislang stellvertretender Kabinettschef der AuÃŸenministerin, soll kÃ¼nftig die Abteilung â€žSicherheitsangelegenheitenâ€œ leiten. Lassmann ist seit rund 20 Jahren im Ministerium tÃ¤tig. Dennoch stellt sich die Frage, ob bei der Besetzung die NÃ¤he zur Ministerin eine Rolle gespielt haben kÃ¶nnte, denn auch andere langjÃ¤hrige Beamte wÃ¤ren fÃ¼r die Stelle infrage gekommen.

FÃ¼r zusÃ¤tzlichen politischen Sprengstoff sorgt, dass auch Lassmanns Ehefrau eine Leitungsfunktion erhalten soll â€“ ein Widerspruch zur bisherigen Linie der Neos, die sich in der Vergangenheit immer wieder lautstark gegen derartige Praktiken ausgesprochen haben.

Nicht die erste fragwÃ¼rdige Personalie


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Die genannten Bestellungen sind Teil einer Reihe umstrittener Personalentscheidungen im Umfeld der Neos. So wurde etwa Arad BenkÃ¶ nach seiner TÃ¤tigkeit im Kabinett zunÃ¤chst zum Sondergesandten fÃ¼r den Nahen Osten und spÃ¤ter zum Botschafter in Israel ernannt. Auch Armin HÃ¼bner erhielt eine neu geschaffene Koordinierungsfunktion, Feri Thierry eine strategische Leitungsfunktion und der ehemalige pinke Nationalratsmandatar Gerald Loacker soll kÃ¼nftig Ã–sterreich am EuropÃ¤ischen Rechnungshof vertreten.

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